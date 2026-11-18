Podemos coloca a las empresas en el punto de mira dentro de su programa electoral. La formación liderada por Irene Montero ha incluido una medida donde se establecen duras consecuencias para aquellos empresarios que no cumplan con los derechos laborales.

En concreto, la candidata a las elecciones generales ha propuesto este martes que haya penas de prisión para aquellos empresarios que no paguen ni compensen con descanso las horas extra realizadas por sus empleados.

Se trata de una de las medidas estrella en materia laboral, puesto que, tal y como ha confirmado, en el país hay un volumen de 210 millones de horas que podrían crear 128.000 empleos si las empresas contratasen a gente para cubrirlas. Por ello, el objetivo de Montero es prohibirlas.

Podemos pretender convertir en delito las horas extra no compensadas

Tras aseverar la intención del partido de eliminar las horas extra con la intención de crear nuevos puestos de trabajo, la candidata ha añadido que convertirán en delito las horas extra no compensadas. "Vamos a convertir en un delito las horas extra que no se compensan por descanso y que tampoco se pagan".

La actual eurodiputada de Podemos ha explicado que las cifras de España en este asunto son "inasumibles" y en países como México, Noruega o Australia se pena a los empresarios "con hasta diez años de prisión por lo que se entiende como explotación laboral y como robo de salario".

"Si en otros países lo hacen, ¿por qué no vamos a perseguir ese robo de salario y esa explotación laboral en este país y garantizar que se reparte mejor el salario el trabajo y el tiempo que implica trabajar menos para poder vivir mejor?", ha concluido.

Qué dice la ley sobre las horas extras

Las horas extraordinarias son tiempo de trabajo efectivo que se realizan por encima de la jornada laboral pactada. Por ello, estas deben ser compensadas con descanso o económicamente.

El artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que dichas horas deberán abonarse con la cuantía fijada en el convenio o el contrato, siendo ese importe superior al valor de la hora ordinaria. Por ello, cuando una empresa no abona este tiempo de trabajo, el empleado puede reclamar no solo el salario acordado, sino una compensación extra.

El artículo 29.3 del Estatuto fija un recargo del 10% anual por demora en el pago del salario, es decir, que la empresa deberá terminar abonando tanto la hora extra como la compensación por abonarlo tarde.

A demás, a eso se añade la correspondiente sanción administrativa. El impago o el pago por debajo de lo debido encaja en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, derivando en multas que van desde los 750 hasta los 7.500 euros por no compensar esas horas extraordinarias.

El límite establecido por normativa

Además de establecer consecuencias, la ley fija un límite de horas extra para cada trabajador. El máximo de horas extras anuales que puede realizar un trabajador está fijado en 80 horas, tal y como recoge el artículo 35.2 del estatuto. Este límite es imperativo y no puede ampliarse ni por convenio colectivo ni por acuerdo individual, siendo este límite anual.

Respecto a la compensación, el artículo 35.1 ofrece dos vías para compensar las horas extraordinarias: mediante retribución económica, según la cuantía fijada en convenio o contrato, o con descanso compensatorio, equivalente al tiempo trabajado en horas extra.