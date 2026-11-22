Perder el DNI no puede dejar a ningún elector sin votar, ya que la mesa electoral admite otro documento con fotografía del votante. El artículo 85.1 de la LOREG permite identificarse en la mesa con el documento nacional de identidad, el pasaporte o el permiso de conducir si aparece la fotografía del titular.

Qué documentos sirven para votar el 29N y cuáles no

Así, sirven tanto el pasaporte como el carné de conducir, aunque siempre deben ser los originales. La Junta Electoral Central ya se ha pronunciado y ha señalado que el documento identificativo debe admitirse, aunque esté caducado).

Con qué documento puedes votar el 29N La ley pide identificarse con el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, con fotografía. Sirven para votar, con tu fotografía DNI Pasaporte Permiso de conducir No sirven Una foto del documento en el móvil La tarjeta censal sola: no identifica La tarjeta censal no es obligatoria: solo dice en qué colegio y mesa votas. Lo seguro es llevar uno de los tres documentos en físico, con tu foto. FUENTE: LOREG (ART. 85) E INE · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Cómo pedir un duplicado del DNI

Si alguien pierde su DNI o éste es robado, está obligado a pedir un duplicado de inmediato, según el portal oficial del DNI electrónico. Estos son los pasos:

Denunciar la pérdida o el robo en una oficina de denuncias o en la propia unidad de documentación cuando se pida el duplicado. Si hay denuncia previa, conviene llevar el justificante.

cuando se pida el duplicado. Si hay denuncia previa, conviene llevar el justificante. Pedir cita en una oficina de expedición del DNI de la Policía Nacional (citapreviadnie.es) y acudir en persona.

(citapreviadnie.es) y acudir en persona. El duplicado tiene la misma validez que el documento perdido, salvo que a este le quedaran menos de 90 días: entonces se expide como una renovación.

Qué pasa si ya había pedido el voto por correo y pierdo el DNI

Si el voto por correo ya estaba solicitado, al recoger la documentación correspondiente y al entregarlo en Correos también hay que identificarse.

Al igual que para votar en la mesa, para la entrega del voto, la Junta Electoral Central admite cualquier documento público oficial original con foto y firma, aunque esté caducado. El voto por correo se puede enviar hasta el miércoles 25 de noviembre.