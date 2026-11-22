El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección el próximo 29N, Pedro Sánchez, ha ondeado una bandera de la Región de Murcia durante el acto electoral que ha protagonizado allí, días después de ser declarado 'persona non grata' con los votos a favor de PP y Vox.

A su llegada, el líder socialista se ha dado un auténtico baño de masas. Miles de personas le esperaban fuera del pabellón donde se ha celebrado el mitin, que le han recibido al grito de "¡Murcia sí te quiere, Murcia sí te quiere!" Pedro Sánchez ha saludado a todas las que ha podido, repartiendo abrazos y haciéndose selfies.

El candidato del PSOE en Murcia tacha la palabra "non" de un cartel

Una vez dentro, el clamor no ha cesado y se ha repetido la misma consigna varias veces. Cuando le ha tocado hablar al candidato del PSOE en Murcia, Francisco Lucas, ha tachado con un rotulador rojo la palabra "non" de un cartel que ponía "Pedro Sánchez, persona non grata".

Según Lucas, "no puede ser persona non grata el presidente que más ha invertido en la historia de la Región; el que ha destinado más 700 millones de euros para recuperar el Mar Menor; más de 3.000 millones para garantizar el abastecimiento de agua; el que ha devuelto la dignidad a los trabajadores, que ha subido el SMI, las becas".

Para mí, la mala reputación; para los murcianos y las murcianas, la buena política del Gobierno de España

En su turno, Pedro Sánchez ha comentado que "ya me he enterado de que soy persona non grata para PP y Vox". En este sentido, se ha referido a Murcia como "una magnífica tierra, y a los murcianos y murcianas, gente gratísima" y ha reivindicado "la buena política frente a la mala educación" ante los 10.000 asistentes del mitin, según las cifras de la organización, con 4.000 personas en el interior y unas 6.000 en el exterior.

Antes de iniciar su discurso, el presidente ha ondeado la bandera murciana ante los asistentes y ha recordado la canción 'La mala reputación', de Loquillo, que dice "haga lo que haga, es igual, todo les parece mal". En este sentido, ha enumerado que a PP y Vox "les parece mal" subir el salario mínimo, "revalorizar las pensiones" o "cuidar" el Mar Menor. "Para mí, la mala reputación del PP y de Vox, y para los murcianos y murcianas, la buena política del Gobierno de España", ha sentenciado.