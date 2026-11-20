El debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha copado los titulares de este viernes. Tras más de hora y media de diálogo y momentos de enfrentamiento, ambos candidatos abandonaron la Academia de Televisión con un aparente "ganador" del "duelo".

El líder del grupo popular acabó celebrando junto a su equipo su actuación inmediatamente después de que las cámaras dejaran de emitir el encuentro, mientras que Sánchez, solitario, abandonó el plato con la aparente sensación de haber dejado escapar una oportunidad para arrancar votos.

Sin embargo, el debate no acabó ahí. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre el cara a cara, mostrando de manera unánime a Alberto Núñez Feijóo como el mejor parado de la noche.

Los mejores memes del debate

El encuentro entre ambos candidatos dio lugar a la imaginación de los usuarios, que no dudaron en compartir todo tipo de imágenes editadas a través de las redes sociales mostrando como vencedor al líder de la formación popular.

Uno de los detalles que no pasaron desapercibidos fue el gran cambio físico de los dos líderes respecto al año 2023, cuando también se vieron las caras en el primer gran cara a cara. Ambos han experimentado grandes cambios, aunque el más notable es el del presidente del Gobierno.

Respecto a algunas de las declaraciones del socialista, las redes tampoco han perdonado. Y es que muchos vaticinaban algunas de las frases que diría Pedro Sánchez durante el debate, teniendo en cuenta su argumentario de los últimos meses. "Se le ha roto el teclado a Sánchez"

¿Quién ganó el debate?: las redes lo tienen claro

Más allá del encuentro, multitud de usuarios han señalado como ganador del cara a cara a Alberto Núñez Feijóo. Su contundencia ante los numerosos problemas del país, sumado a la falta de respuesta de Sánchez en algunas cuestiones, provocó que las redes crearan todo tipo de memes con el líder del grupo popular como protagonista.

La firmeza con la que Feijóo afrontó el encuentro dejó poco margen de maniobra al presidente, que se vio sobrepasado en algunos aspectos. A pesar de las numerosas interrupciones del líder del PP, su figura acabó por encima en el debate. Por ello, otro de los memes hace referencia a esa "superioridad".

También las redes del PP se hicieron eco de la tendencia. El partido compartió una imagen en X donde aparece Feijóo en la calle junto a su perro, acompañado de un breve mensaje: "Buenos días". Unas declaraciones siempre controversiales pero que han acabado siendo populares en las redes.