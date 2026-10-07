Más Madrid propone a Ada Colau como candidata de Frente Amplio para las elecciones del 29N; Mónica García, cabeza de lista por Madrid

Más Madrid ha propuesto a las organizaciones que forman 'Frente Amplio' que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 29 de noviembre y que encabece la lista por Barcelona. Según han explicado fuentes de la formación a Europa Press y EFE, la propuesta responde a "principios de territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal".

Esta propuesta llega después de que la Ejecutiva acordara que el partido tendría que liderar y confeccionar la lista a las generales por Madrid. Si bien, la idea de colocar a Ada Colau como candidata, deja otro mensaje: la ministra de Sanidad, Mónica García, no aspira a ser la candidata a la Presidencia del Gobierno, a pesar de haber sonado con fuerza su nombre estos días.

Así las cosas, García sería la número uno por la Comunidad de Madrid, Emilio Delgado el número dos, Tesh Sidi el número tres y Eduardo Fernández Rubiño el cuatro, según han indicado las mismas fuentes.

Una candidatura "coral" que se construye desde "el respeto al arraigo y la autonomía"

Ada Colau y Mónica García eran las dos opciones con más fuerza que había ahora mismo sobre la mesa para ser cabezas de lista de Frente Amplio y ambas habían mostrado su disposición, pese a que la ministra de Sanidad había sido elegida por su partido como candidata para las elecciones autonómicas de mayo.

Con este movimiento, la situación da un giro inesperado. Desde Más Madrid explican que las diversas organizaciones territoriales que integran el grupo defienden que "un verdadero Frente Amplio debe construirse desde el respeto al arraigo y la autonomía de cada fuerza en su territorio".

La persona elegida se sabrá el 17 de octubre

Por eso proponen desde "la generosidad" que Colau sea la candidata, como parte de una candidatura "coral" que respete "la pluralidad territorial" de Frente Amplio. En este sentido, la idea es que Más Madrid capitanee la lista por Madrid, los Comunes en Cataluña e IU en Andalucía y otros territorios, aunque la decisión todavía no está tomada en el conjunto del partido.

El 17 de octubre se conocerá definitivamente el nombre del candidato o candidata que liderará la formación tras la renuncia de Yolanda Díaz y con varias incógnitas por resolver, como si Podemos se integra en el grupo. Cabe recordar que los morados defienden la celebración de unas primarias abiertas, una propuesta que no comparten otros.