¿Irá Begoña Gómez en las listas del PSOE para el 29N?: el Gobierno "ni confirma ni desmiente"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha eludido responder sobre si la mujer del presidente del Ejecutivo, Begoña Gómez, podría ir en las listas del PSOE a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una entrevista en RNE, le han hecho esta pregunta a la portavoz del Ejecutivo al hilo de la información que publica Vozpopuli que dice que Pedro Sánchez piensa en incluir a Begoña Gómez en las listas del Partido Socialista para las elecciones generales para aforarla y "subir la apuesta de su plebiscito personal".

"Es que yo ni confirmo ni desmiento", ha contestado Elma Saiz, quien ha señalado que a ella no le corresponde tomar esa decisión. Tampoco ha desvelado si ella misma irá en las listas a los comicios del 29N. A este respecto, ha precisado que se está trabajando internamente en el PSOE sobre las listas y desconoce "cuál puede ser la composición".

Ferraz acusa a la derecha de difundir este bulo

Por su parte, desde Ferraz han acusado a la derecha de "difundir un bulo" sobre la posibilidad de incorporar a la esposa del presidente del Gobierno a las listas, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Desde Ferraz lamentan que "una vez más" se utilice la figura de Begoña Gómez para la difusión de "un bulo", en esta ocasión sobre la posibilidad de incorporarla a las listas del PSOE para estas elecciones generales.

Respaldo a Begoña Gómez

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno ha querido mostrar su respaldo a Begoña Gómez lanzando su "máxima empatía, solidaridad y admiración a pesar de esa campaña de acoso tan insoportable que lleva sufriendo tantos años".

Hay que recordar que desde la sala de prensa de La Moncloa expresó su confianza en que el jurado hiciera justicia y que en este caso hacer justicia era declarar a la esposa del presidente inocente.

Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular tras ser procesada por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Precisamente este miércoles la Fiscalía Provincial de Madrid reclamó la absolución para la esposa del presidente del Gobierno y para su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular, al argumentar que no se cometió ningún delito.

En su escrito de conclusiones el fiscal solicita "la libre absolución de las acusadas" porque "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal".

El juez Juan Carlos Peinado, justo antes de jubilarse el pasado septiembre, abrió juicio oral con jurado popular contra Gómez presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra Álvarez por el segundo de ellos.

Peinado aseveró que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico".

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas piden su absolución.