El bloque concerniente a la corrupción en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo dejó un momento muy llamativo. Llegado un momento del debate, el presidente del Partido Popular quiso plantear una batería de preguntas a Sánchez, quien siguió con esa actitud a la defensiva.

No obstante, fue una de las pocas ocasiones en todo el debate en la que Sánchez respondió y de manera muy breve a Feijóo. "¿Amañó usted votos en las primarias de su partido?", comenzó a preguntar Feijóo, ante un Sánchez que contestó con un escueto "no".

"¿De dónde salió el dinero de la campaña? ¿Recibió alguna donación proveniente de la prostitución?", siguió preguntando el líder popular, a lo que Sánchez también respondió: "En absoluto, señor Feijóo". A esto le siguió la cuestión de Feijóo sobre los donantes del PSOE y por qué no se hacían públicos, una pregunta tras la que Sánchez solo dijo "está en manos de la Justicia".

El silencio de Sánchez al ser preguntado por el pago de las primarias

Después de esta respuesta, Feijóo dijo que no tenía más preguntas y, ante la risa de Sánchez, recordó otra cuestión que dejó uno de los momentos más llamativos del cara a cara. "¿Quién le pagó las primarias?", preguntó Feijóo a Sánchez. Los dos mantuvieron la mirada unos segundos en los que el presidente del Gobierno no quiso responder.

"¿No me contesta? Bien", zanjó Feijóo, que dio por finalizado el asunto y pasó a hablar de que el 'lawfare' no existía en España.