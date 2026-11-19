El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recurrido a una entrevista de Rafa Latorre al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Onda Cero durante el cara a cara electoral con Pedro Sánchez de este jueves, celebrado a diez días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La referencia se ha producido durante el enfrentamiento entre ambos candidatos por el futuro del sistema público de pensiones. Feijóo ha reiterado su compromiso de mantener la revalorización de las prestaciones conforme al IPC, mientras que Sánchez le ha preguntado por las declaraciones de la portavoz del PP, Ester Muñoz, sobre los riesgos para la sostenibilidad del sistema.

En su respuesta, Feijóo ha mencionado la entrevista que Cuerpo concedió a Rafa Latorre el pasado 16 de octubre en 'Más de uno'.

"Onda Cero, Rafa Latorre, a las 09:00. Usted igual se dedica a escuchar otras cosas. Lo tengo grabado", ha afirmado el dirigente popular.

Qué dijo realmente Carlos Cuerpo en Onda Cero

Durante aquella entrevista, el vicepresidente primero del Gobierno abordó el futuro de las pensiones y reconoció que el gasto aumentará durante las próximas décadas como consecuencia de la jubilación de la generación del 'baby boom'. Sin embargo, Cuerpo defendió que ese incremento no significa que el sistema sea insostenible.

"Hay dos mensajes muy distintos. Un mensaje es reconocer que vamos a tener incremento del gasto de pensiones en las próximas décadas, por absorber el gasto de la generación del baby boom, y a partir de ahí tenemos que poner en marcha las reformas para que el sistema sea sostenible. Decir que va a crecer el gasto no es decir que el sistema no es sostenible", explicó a Latorre.

El ministro también defendió las reformas aprobadas por el Ejecutivo y aseguró que no serían necesarias nuevas medidas en los próximos años, aunque insistió en la importancia de revisar periódicamente las previsiones.

"La incertidumbre con respecto a esas previsiones es enorme, hay que ir analizando", señaló.

De hecho, Cuerpo rechazó expresamente los mensajes alarmistas sobre el futuro de las pensiones.

"La sostenibilidad de las pensiones está garantizada, el que quiera decir que no, tendrá que ir en contra de lo que dicen los mercados", afirmó durante la entrevista.

El enfrentamiento entre Sánchez y Feijóo por las pensiones

La discusión entre ambos candidatos ha continuado después de la referencia a Onda Cero. Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de generar preocupación entre los jubilados.

"Deje de meterle miedo a los 9 millones y medio de pensionistas", ha afirmado el candidato popular, que también ha cuestionado el impacto del IRPF sobre las pensiones.

Por su parte, Sánchez ha defendido las políticas de su Gobierno y ha asegurado que los pensionistas cobran 6.000 euros más al año gracias a las medidas aprobadas durante sus mandatos.

El vicepresidente económico también había abordado en 'Más de uno' la actualización de las pensiones conforme al IPC, recordando que está recogida en la legislación vigente.

"Si hay un Gobierno del PP, va a actualizar al IPC porque está en la ley, no porque quiera Feijóo o no. Y está en la ley porque nosotros lo pusimos, en contra del Partido Popular", sostuvo Cuerpo.

De esta forma, la entrevista citada por Feijóo recoge tanto el reconocimiento de que el gasto en pensiones aumentará como la defensa de su sostenibilidad por parte del ministro.