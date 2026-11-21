El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido contención, movilización y "ni una sonrisa de más" tras la victoria en el cara a cara con Pedro Sánchez el pasado jueves porque "los conocemos, sabemos cómo son, heridos son más peligrosos".

En una abarrotada plaza de toros de Valencia, Feijóo ha señalado que la victoria en el cara a cara no importa si no se culmina todo el trabajo el 29N. Por eso, ha llamado a los votantes a "multiplicarse por diez" en este último tramo de campaña porque, en realidad, "lo importante" sucederá el jueves, el viernes, el sábado y el domingo.

El líder popular ha pedido a sus votantes que no se fíen ni del "ambiente" ni de "las encuestas", porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado "durante ocho años" que son capaces de todo". Tras este mensaje, todos los asistentes han empezado a corear "¡a por ellos, oé!"

Pensé en cuánta gente quería estar en mi lugar, mirarle a la cara y decirle lo que siente

Feijóo, aunque ha señalado que la victoria en el debate la tiene que decidir cada uno, "porque llevamos ocho años aguantando que nos digan lo que tenemos que hacer", ha apuntado que "los españoles nos merecíamos una alegría". También ha indicado que el jueves la gente pudo ver que "se enfrentaron dos maneras de entender la política" y que su fortaleza fue "pensar en la gente".

"Él iba pensando en él, como en los últimos ocho años, pero mi fortaleza era que yo iba pensando en los españoles y cómo ejerceré los próximos cuatro años; que haya ganado el debate es secundario, porque a mí lo que me importa es que gane España", ha aseverado que Feijóo, que ha contado que lo último en lo que pensó antes de entrar al plató fue en lo que le dijo la gente los días previos.

"Alberto, dile lo que pensamos", le dijo un votante, lo que ha provocado las risas de los asistentes. "Pensé en cuánta gente quería estar en mi lugar, mirarle a la cara y decirle lo que siente; en ese autónomo que está hasta el carajo de pagar impuestos, en el joven que no piensa en poder ser propietario, en nuestros compatriotas ceutíes y en los valencianos, todos se han sentido abandonados".

Pide a las mujeres que le voten para lcuhar de verdad contra la violencia machista

Además, Feijóo ha reiterado que durante los próximos cuatro años van a construir un millón de viviendas y va a crear 500.000 puestos de trabajo, pero sin subir los impuestos: "Sin deuda pública, sin gasto público, habéis pagado 220.000 millones de euros más en impuestos que con nosotros; tenemos 540.000 millones de euros más de deuda, lo van a pagar los hijos de los jóvenes, así cualquiera gobierna, con el dinero de los demás".

También ha pedido el voto de las mujeres y de "todos aquellos que creen que hay que seguir defendiendo la igualdad", que debe conseguirse con un gobierno "que respete a las mujeres, no como han hecho ellos; mujeres tratadas como mercancía por los ministros, pulseras antimaltrato que no funcionan, prohibidos los machistas incompetentes y corruptos de estos ocho años".