Feijóo insiste en las dudas sobre el voto por correo: "Confío en los carteros, pero no en los directivos"

Continúan las dudas acerca del voto por correo. Después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitara a los ciudadanos que acudieran a las urnas ante un posible fraude electoral, el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, ha seguido con el mismo discurso.

En un acto en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, Feijóo ha vuelto a cuestionar la seguridad del voto por correo afirmando que confía plenamente en los carteros de Correos, "pero no en sus directivos".

Además, el presidente del Partido Popular Feijóo ha añadido que la Justicia tampoco confía en los directivos de la empresa pública porque varios de ellos están siendo investigados.

"No es que no confíe yo, es que no confía la justicia porque el expresidente de Correos y la señora Leire, personaje de reconocido prestigio, están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos", ha subrayado.

Feijóo pide medidas para mejorar la seguridad del voto

Ante las dudas a una posible "trampa" del presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo ha informado que su partido va a proponer a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya anunció en días anteriores que el PP estará "pendiente" ante una posible "adulteración" de censos. En este sentido, Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, ha asegurado "entender" las dudas que pueda tener la gente con el voto por el correo tras las "maniobras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Llama a la movilización masiva

Las primeras encuestas apuntan a que el PP podría mejorar sus resultados respecto a las elecciones generales de 2023. Por ello, Feijóo ha asegurado que el PP va a llamar a la "movilización" para que se produzca un "voto masivo" en busca de "un Gobierno muy sólido".

Feijóo ha admitido que su partido está "muy contento" con el anticipo electoral pero ha avisado de que es "perfectamente consciente de que hay dos formas de perder las elecciones": "darlas por ganadas o darlas por perdidas".

"Vamos a jugar todos los balones, no vamos a dar un voto por perdido", ha manifestado, para añadir que para el "cambio profundo que necesita España" debe haber un Gobierno "muy sólido, muy fuerte, muy determinante, con un mandato directo de las urnas". "Eso es lo que vamos a intentar el 29 de noviembre", ha finalizado.