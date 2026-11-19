Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ven las caras este jueves a partir de las 22:00 horas en el gran cara a cara de estas elecciones generales. Los dos candidatos a la presidencia visitan la Academia de la Televisión para debatir sobre cinco grandes bloques que recogen las principales preocupaciones de los españoles.

Vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, la lucha contra la corrupción y regeneración democrática y la migración y política exterior serán los temas que se presentarán sobre la mesa.

Durante más de una hora, los dos candidatos expondrán sus propuestas y sus planteamientos con el fin de convencer al electorado de cara al 29N. Y es que la cita podría tener especial incidencia en el resultado de la próxima semana, tal y como ocurrió en 2023, pese a que Sánchez acabara gobernando.

¿Cuánto dura un debate electoral?

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves 19 de noviembre tendrá una duración aproximada de dos horas. El encuentro comenzará a las 22:00 horas y está previsto que termine alrededor de las 23:45 horas, aunque la previsión inicial de la organización situaba su finalización cerca de la medianoche.

Cada bloque tendrá tendrá una duración de 16 minutos, con ocho minutos de intervención para cada candidato. Respecto a los tiempos, estarán estrictamente controlados mediante cronómetros y supervisados por árbitros de baloncesto de la Federación Española de Baloncesto. De esta manera, ambos candidatos dispondrán del mismo tiempo para exponer sus propuestas y responder a su adversario.

Además, el cara a cara contará con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una, que permitirán a los candidatos consultar con sus asesores.

¿Quién abrirá y quién cerrará el debate?

El orden de intervención se estableció mediante sorteo. Alberto Núñez Feijóo será el encargado de abrir el cara a cara, mientras que Pedro Sánchez tendrá la última palabra.

Ambos dispondrán de un minuto y medio inicial para realizar una valoración de la legislatura y terminarán con un último mensaje de un minuto, conocido como el 'minuto de oro'.

¿Qué ocurre si un candidato interrumpe al otro?

En el desarrollo del debate es posible que se produzcan interrupciones entre ambos políticos. Es por ello que estará de moderadora María Casado, siendo ella la encargada de dar la palabra según se vaya desarrollando el debate. No obstante, las interrupciones no supondrán necesariamente que el candidato que está hablando pierda la palabra.

Casado se encargará de velar por el cumplimiento de las reglas. Por ello, podrá reconducir la conversación si las interrupciones impiden que el debate avance con normalidad.

Además, el cronómetro controlará los tiempos de cada candidato, siempre respetando al adversario y el límite de ocho minutos fijado.

¿Quién es María Casado?

María Casado Paredes nació en Barcelona en 1978 y tiene 48 años. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó su carrera profesional en 1999 como redactora de los Servicios Informativos de Ràdio 4, de Radio Nacional de España.

Tras pasar por Catalunya Ràdio, en 2005 se incorporó a los informativos de TVE en Cataluña. Un año después dio el salto a la televisión nacional como presentadora del 'Telediario Fin de Semana', junto a David Cantero.

Durante los siguientes años se convirtió en uno de los rostros habituales de la televisión pública. Presentó espacios como '59 segundos', 'El debate de La 1' e 'Informe Semanal'. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente de 'Los desayunos de TVE', uno de los principales programas de entrevistas políticas de la cadena.

Posteriormente, entre 2016 y 2020, presentó 'La mañana de La 1', hasta su salida de RTVE después de más de dos décadas vinculada a la radiotelevisión pública.