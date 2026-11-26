Quedan apenas cuatro días para las elecciones generales y los partidos tratan de ultimar los últimos detalles para conseguir el máximo apoyo posible. Entre ellos está Frente Amplio, que buscará darle la vuelta a unas encuestas que le barruntan un futuro lejos de sus expectativas.

Por esa razón, han centrado su estrategia en lograr el respaldo necesario para aumentar su número de escaños, tanto del mundo de la política como de la cultura. De este último, destacan Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Nathalie Poza, Tristán Ulloa, Javier Bardem o Rodrigo Sorogoyen, entre muchos otros.

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el exlíder de IU Alberto Garzón y exdirigentes de Podemos como Carolina Bescansa, Ramón Espinar, Tania Sánchez y Sergio Pascual han firmado un manifiesto para pedir el voto a la candidatura de Frente Amplio.

El texto, titulado 'En defensa de lo común y nuestra democracia, votamos Frente Amplio', está suscrito por un nutrido grupo de excargos públicos y exdirigentes del partido morado como Gloria Elizo, Tania González, Jorge Lago, Miguel Ardanuy, Alberto Montero, Juan Pedro Vilanes, Mae de la Concha, Daniel Ripa, Nacho Escartín, Beatriz Galiana, Roberto Sotomayor, Sergio García Torres o María Espinosa, entre otros.

También hay dirigentes de otras formaciones como Aina Vidal (Comuns), Joan Mena (Comuns-IU), Félix Alonso, Óscar Urralburu (Movimiento Sumar), Gabriel Ortega (Más Madrid) o el caso de los exconcejales en el Ayuntamiento de la capital, Inés Sabanés (que cierra simbólicamente las listas de Frente Amplio en Madrid), Jorge García Castaño, Celia Mayer, Javier Barbero, Guillermo Zapata, Esther Gómez o Nacho Murgui (estos dos últimos actuales concejales por Más Madrid).

Protagonistas de Frente Amplio, antiguos miembros de Podemos

Los firmantes del manifiesto han recalcado que han sido protagonistas de la historia de este país "de la mano de Podemos y de las candidaturas del cambio a partir de 2014, en diferentes responsabilidades y papeles", y ahora "sienten la obligación de hacer público nuestro apoyo" al Frente Amplio y a las diferentes alianzas territoriales como Compromís-Front Valencia, Ara Més-Front Ampli y Unidad del Pueblo Canario.

Estos exdirigentes alertan de que "los grandes poderes económicos han acelerado la reacción contra la movilización social iniciada en 2011", pero apelan a que "juntas somos más para frenar los estragos de los rentistas y antidemócratas".

"Del cuestionamiento a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo: subir el salario mínimo, regular el mercado laboral, obligar a las grandes tecnológicas a cumplir la ley...", plantean los firmantes del manifiesto, que se muestran convencidos de que será Frente Amplio "quien mejor se ocupe de cuidar la democracia y sus derechos".