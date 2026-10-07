Los ataques al rival se imponen en la conversación del 29N: la confrontación domina la carrera electoral

La carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre ha comenzado con la confrontación entre partidos como uno de los principales protagonistas de la conversación política en redes sociales, algo a lo que nos tenían más que acostumbrados.

Un análisis de los diferentes partidos y políticos en X (antes Twitter) sitúa los ataques al rival como el asunto que más engagement genera entre los temas concretos que están marcando esta precampaña, lo que nos permite afirmar que la crispación entre los políticos se traslada, a su vez, a los votantes. También influye, como es obvio, que las constantes pullitas entre partidos suponen una gran parte del contenido que publican en las redes.

Según los datos del análisis, los mensajes relacionados con los ataques al adversario acumulan, de momento, 342.314 interacciones, muy por encima del resto de asuntos analizados. El segundo tema que más engagement concentra es la crisis de la vivienda, con 198.859 interacciones. El adelanto electoral, con 173.694 interacciones, se sitúa en tercera posición.

El dato dibuja así una primera fotografía de la carrera hacia el 29N en la que el odio entre formaciones está consiguiendo más impacto en redes que algunos de los principales asuntos políticos y sociales que previsiblemente estarán presentes durante los próximos meses.

El anuncio de las elecciones, pistoletazo de salida

Este aluvión de ataques ya se notó desde este mismo lunes, cuando Pedro Sánchez anunciaba que los comicios se adelantarían al 29 de noviembre, aunque la confrontación política ha sido la tónica habitual durante toda la legislatura. En su discurso, presentó la elección como una decisión entre seguir con las políticas de su gobierno o dejar paso a una alternativa que, según él, sería un retroceso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió con un discurso también confrontativo. Hizo hincapié en que el futuro de España depende de un cambio político frente al actual Gobierno.

Por otro lado, también destaca el choque entre Óscar Puente y el Partido Popular. El ministro publicó en Twitter una foto de la comparecencia de Feijóo, asegurando que "se huele el miedo", a lo que el PP le contestó: "Miedo le tenías tú a un esguince", en referencia a la rotura de cuádriceps que sufrió tras una caída en 2023, cuando era alcalde de Valladolid.

Este enfrentamiento se saldó con una foto de la pierna recién operada, manteniendo que "son la peor gentuza que habita este país".

Como se puede observar, la precampaña ya es prácticamente campaña electoral, a pesar de que, oficialmente, no comience hasta las doce de la noche del viernes 13 de noviembre. Terminará a las doce de la noche del viernes 27, dos días antes de las elecciones.

Los ataques generan más interacción que la vivienda

Entre otros temas, destaca la crisis de la vivienda, principal motivo del adelanto electoral tras el desahucio de Maricarmen, la movilización en Sol y el rechazo parlamentario de los dos decretos del gobierno. Sobre este tema se pueden encontrar 198.859 interacciones en el gráfico.

En segundo lugar se encuentra el voto por correo, con 75.684 interacciones, con un papel fundamental de Isabel Díaz Ayuso, quien le pide a la gente "que no se confíe y que tenga en cuenta que tenemos al hombre más tramposo", o de Santiago Abascal, que anima a todo el electorado a votar presencialmente. Estas declaraciones echan también leña al fuego a la crispación política.

La corrupción y los casos judiciales se sitúan con 53.525 interacciones, destacando también, entre otros asuntos, la Ley de Nietos, la economía y el empleo, Cataluña y el soberanismo y la inmigración como los temas mencionados en las conversaciones.

Una precampaña que ya empieza a marcar el tono del 29N

El resultado actualizado de este análisis sirve para mostrar una primera señal del tono que está adquiriendo la campaña electoral. Aunque aún quedan semanas para el comienzo oficial, los principales partidos no han tardado en definir sus líneas de confrontación y señalar al adversario a la primera de cambio.

El PSOE presenta las elecciones como una elección entre "derechos y derechas", acusando a PP y Vox de ser "la coalición de los buitres". Desde la oposición, Feijóo responde diciendo que las elecciones son una oportunidad para un cambio político y se enfoca en la gestión de Sánchez.