La okupación en España también ha estado presente en los programas electorales de los principales partidos políticos. Tanto es así que el candidato del PP al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, ha iniciado una campaña publicitaria en la ciudad advirtiendo a los delincuentes del fin de la okupación y la multirreincidencia.

"Hola, delincuentes, se acabó entrar y salir", se puede leer en algunas vallas publicitarias de la zona. El mensaje difundido también aparece en árabe, algo que ha generado controversia entre los ciudadanos por la vinculación.

De esta forma, el grupo popular advierte de la intención de acabar con varios problemas que llevan lastrando al país muchos años. Además de trabajar contra los okupas, el partido anuncia una nueva ley contra la multirreincidencia que aparece reflejada en el programa electoral.

Adiós a la okupación

Uno de los grandes lemas del alcalde en estas elecciones tiene que ver con el fin de la okupación en España. La intención es reforzar la normativa para actuar con dureza y recuperar las viviendas afectadas.

"Hola, okupa, 48 horas ¡y fuera!" y "Vuela tranquilo, tu casa te espera a la vuelta" son los mensajes que se pueden leer en dos carteles situados en Barcelona. El objetivo del partido es impulsar una reforma legislativa que permita que las personas que han okupado una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo máximo de 48 horas.

El PP, contra la multirreincidencia en Barcelona

Otro de los mensajes que ha querido lanzar el candidato del PP por Barcelona es que la formación trabajará contra las personas multirreincidentes. En los carteles colgados, Albiol señala a aquellos que acumulan delitos por hurtos y robos y vuelven a delinquir.

El candidato ha vinculado en los últimos días la inmigración irregular con la delincuencia en las calles de Barcelona. "Tenemos un problema de seguridad, de robos, por parte de personas que han venido del Magreb", eran sus palabras en uno de los actos de campaña. "Casi siete de cada diez delitos de robos y hurtos son de personas extranjeras", explicó en dicho acto.

Con "mensajes directos, provocadores y fácilmente reconocibles", según el comunicado, el PP quiere trasladar su compromiso de impulsar desde el Congreso cambios legislativos para "recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas" y acabar con la "sensación de impunidad" ante los delincuentes reincidentes.

Según los populares, la campaña "refuerza el perfil político" de Albiol, para quien la lucha contra la okupación ilegal y la inseguridad ciudadana son "sus principales señas de identidad".