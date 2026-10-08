Ada Colau pide la entrada de Podemos como condición para encabezar el Frente Amplio

La aparición de Frente Amplio como izquierda alternativa de cara a las elecciones del 29 de noviembre aún mantiene varias incógnitas. Tras días de negociación, la coalición sigue sin hacer oficial quien será la cabeza de lista para los comicios.

Sin embargo, todo parece apuntar a Ada Colau. La exdirigente podría regresar a la primera línea de la política nacional después de que Más Madrid la haya propuesto como candidata para el 29N.

Según señalaron en un comunicado, ven una "candidatura coral en la que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sea la candidata a la Presidencia del Gobierno", condicionado a que sea la propia Colau quien encabece la lista por la capital catalana.

Una propuesta que parece haber aceptado la exalcaldesa a cambio de aumentar el número de partidos que conforman el grupo político. Colau, que había rechazado en un primer momento el puesto, ha cambiado de opinión tras haber entendido el momento político centrado en la crisis de vivienda.

La condición de Ada Colau para ser candidata a la presidencia

Las dudas sobre quién será el líder de Frente Amplio han llevado a que, finalmente, Ada Colau se pronuncie al respecto. La exalcaldesa ha asegurado este jueves que está dispuesta a liderar Frente Amplio si la candidatura consigue sumar a más fuerzas políticas, entre ellas Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista o Més. "Si estamos todas, yo también estaré", ha afirmado en una entrevista en TVE.

Unas palabras que se suman a las de hace 10 días donde ya mostró su disposición a volver a la política institucional si había "un frente realmente amplio de izquierdas".

Entre sus condiciones estaba que Podemos formara parte de esa coalición, algo que sigue negociándose y que se antoja complejo puesto que la formación morada ha propuesto realizar unas primarias abiertas para elegir la lista.

Colau ha defendido la necesidad de presentar "una única papeleta" a la izquierda del PSOE y ha instado a los partidos a actuar con "valentía" para que el proyecto sea una realidad.

Confía en la unión con Podemos

Minutos más tarde, Ada Colau ha ofrecido una entrevista en la Ser donde ha expresado su optimismo en alcanzar un acuerdo con Podemos, al tiempo que ha advertido de los problemas que puede generar la división de la izquierda alternativa. "Si algún partido decide ir por libre, la ciudadanía no lo entendería y le penalizaría mucho".

En estos momentos, Comuns, partido de Ada Colau, analiza la propuesta de Más Madrid. La formación catalana ha insistido en evitar una negociación pública, debiendo alcanzar un acuerdo con celeridad. "Tenemos que dejar que todo el mundo trabaje, que se negocie y que todos sepan cómo se tiene que resolver la situación".

Por su parte, desde IU han reivindicado la participación de todas las fuerzas políticas en el acuerdo, y "también quienes no lo han hecho hasta ahora". "Nadie debería quedarse fuera si existe voluntad de construir un espacio común", señalaban en un mensaje dirigido a Podemos.

Una carrera contrarreloj

El nombre de Ada Colau toma fuerza para ser la máxima representante de Frente Amplio, pero el tiempo corre y la coalición debe tomar una decisión más pronto que tarde. Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns deberán negociar con rapidez si quieren incorporar más partidos a la causa ya que la fecha límite para cerrar su participación en las elecciones está a la vuelta de la esquina.

La cuenta atrás para una negociación con Podemos tiene como límite el 16 de octubre, día en el que se cierra el plazo para registrar las coaliciones ante la Junta Electoral. En el Frente Amplio quieren evitar una división del voto el 29N, por lo que las negociaciones con Podemos acelerarán en los próximos días. Solo queda saber si finalmente la formación de Irene Montero cede a sus exigencias o, por el contrario, se mantiene la fragmentación de la izquierda.