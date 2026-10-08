Qué partidos forman Frente Amplio y cuáles se han quedado fuera de la coalición para el 29N

Se denomina Frente Amplio, pero se le conoce como el nuevo Sumar. La coalición integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes todavía no tiene líder, pero todo apunta a que las cartas están repartidas entre la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y la ministra de Sanidad, Mónica García, especialmente después de que Más Madrid haya propuesto a Colau para liderar el partido.

En cualquier caso y a falta de consenso, los partidos insisten en que la intención es tomar una decisión al respecto esta misma semana antes del acto de presentación de la nueva coalición y del candidato o candidata a presidencia del Gobierno, que está previsto para el próximo 17 de octubre.

¿Qué pasa con Podemos?

Mientras, las disputas continúan entre Sumar y Podemos, que siguen sin llegar a un acuerdo. La coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, prácticamente ha descartado la opción de las primarias abiertas, argumentando que un pacto de coalición no puede limitarse solo al método de elección de candidato, y ha reivindicado que Frente Amplio postula que es mejor "acordar que competir" entre organizaciones.

Por su parte, la secretaria general de los morados, Ione Belarra, ha llamado a recapacitar porque esas primarias abiertas, que plantean celebrar el 14 y 15 de octubre, son la única forma de armar una candidatura amplia y salir del "bucle" en el que está la izquierda.

Sin embargo, este miércoles IU ha abierto la puerta a Podemos para que se integre en la candidatura. Así lo ha indicado el coordinador federal Antonio Maíllo, al defender que en esta candidatura que sustituye a Sumar de cara a las elecciones del 29N "tiene cabida toda la izquierda transformadora".

Maíllo defiende esta idea en el borrador del informe político que presentará esta tarde en la reunión de la Coordinadora Federal, y lo hace en un momento en el que Podemos ha ofrecido primarias abiertas a toda la izquierda alternativa al PSOE, lo que ya ha rechazado Frente Amplio, que sigue sin elegir a su cabeza de lista.

El líder de IU insiste en que en la candidatura del Frente Amplio tienen cabida también los que "a título individual" quieran transformar España "en favor de la clase trabajadora".

Compromís como "una sola papeleta de la izquierda alternativa"

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, del grupo parlamentario Sumar, ha confirmado este miércoles que la ejecutiva nacional de su partido ha decidido por unanimidad que exista "una sola papeleta de la izquierda alternativa" liderada por Compromís en las elecciones generales en la Comunidad Valenciana.

Preguntado por quién será el cabeza de lista de esta candidatura, Ibáñez insiste en que ahora no es momento de hablar de nombres, sino de decidir "con quién" van a las elecciones y "cómo".

Respecto a Frente Amplio, reconoce tener buena relación con las formaciones que lo integran y admite que aspira a que entre todos decidan una estrategia electoral parecida para las generales, pero adaptada a cada territorio.

Además, afirma que la intención de Compromís para la próxima legislatura es tener grupo parlamentario propio, aunque trabajarán "de manera confederal" con el resto de partidos de la izquierda alternativa al PSOE.