Elisa Beni, sobre Podemos en Aragón: "Han sacado la mitad que el tipo este de la fiesta, me presento yo y saco más votos"

Los resultados electorales de Aragón han dejado muchas conclusiones importantes sobre diferentes partidos políticos y ha sido muy particular el pésimo resultado de Podemos, que se ha quedado sin representación después de cosechar poco más de 6.000 votos en todo el territorio.

A ello se ha referido la periodista Elisa Beni este lunes en Por Fin, que ha criticado duramente el mal resultado de la formación morada. "Lo de Podemos en Aragón es para que te partas de risa, han sacado la mitad que el tipo este de la fiesta", ha comenzado refiriéndose a los resultados del partido de Alvise Pérez, que se quedó cerca de los 18.000 votos.

"Para que luego salgan Belarra y Montero, por mucho que griten, y saquen 300 votos en una provincia. Me presento yo y saco más votos. Me da la risa", ha ironizado Beni.

La periodista ha comparado, además, la tendencia al alza de Vox con la que vivió Podemos en 2015. "Sacó 70 escaños porque no habían sacado la patita. Creo que es lo mismo que está haciendo Vox. Tanto Podemos como Vox han intentado llevarse el voto de los cabreados, de los que creen que esto no funciona", ha explicado.

Y es que, según Beni, Podemos logró ese resultado "sin decirnos que eran comunistas de extrema izquierda" y ahora Vox hace lo mismo "desde este aspecto populista nacionalista sin decirnos que son de ultraderecha".

Además, culpa a Sánchez y al PSOE de propiciar un auge de Vox que "le ha dejado sin socios", haciendo referencia a los resultados tanto de los socialistas como de los partidos a su izquierda.

El traslado de estos resultados a la política nacional

Beni asegura que "la tendencia es clara" y ya se imagina "a Feijóo llegando a Moncloa con esa sensación de insomnio por ver a quién tiene que meter en el Gobierno", algo que ya le sucedió a Sánchez en 2019.

"El insomnio de Sánchez se resolvió de una forma catastrófica: dejándose tirar del brazo por los que le producían ese insomnio. Primero se encamó con ellos y después se fue dejando llevar, llevando las posiciones de su partido hacia la extrema izquierda", ha explicado.

Es por ello que se pregunta "qué camino le queda a Feijóo" de cara a unas hipotéticas elecciones generales en las que gane y pueda formar gobierno.