Marc Márquez se ha proclamado de nuevo Campeón del Mundo de MotoGP. Con este nuevo título, son diez los conseguidos por el piloto español, agrandando todavía más su leyenda, teniendo en cuenta el sufrimiento sufrido en los últimos años.

No cabe duda de que estamos hablando del mejor piloto de la era moderna y quizás, de todos los tiempos. Si miramos las estadísticas, con su octavo título de MotoGP, uno en Moto2 y uno en 125cc, supera a Valentino Rossi y solo está por detrás de Giacomo Agostini con quince mundiales y de Ángel Nieto con doce más uno, en etapas muy diferentes a las de ahora.

Cifras que demuestran que estamos ante un piloto único y que ha sabido superar momentos muy complicados tras la caída sufrida en Jerez en el año 2020, con cuatro operaciones en su brazo derecho que lo dejaron al borde de la retirada. Durante esos años, Marc tuvo que tomar otra decisión muy importante en su carrera deportiva, dejar Honda, la marca de toda su vida en MotoGP para ir a un equipo satélite de Ducati, para demostrar al campeonato y a sí mismo que, a pesar de todo, volvía a ser un piloto competitivo.

Su temporada en Gresini le sirvió para fichar por el equipo oficial de Ducati y volver a ser Campeón del Mundo, sintiéndose de nuevo un piloto competitivo. Pero, por si fuera poco, en la cita posterior de proclamarse campeón, volvió a lesionarse del maltrecho hombro derecho al ser embestido por otro piloto, por lo que tuvo que pasar de nuevo por el quirófano y volver a sufrir durante varios meses.

Marc comenzó esta temporada sin estar al cien por cien, sintiendo sensaciones extrañas que le impedían pilotar como él quería. En una revisión en profundidad, vieron que un tornillo doblado por alguna caída anterior le afectaba al nervio radial, lo que le obligó de nuevo a pasar por el quirófano y perderse dos Grandes Premios, para volver en Italia a 102 puntos del líder. Para muchos, el título estaba perdido y éramos muy pocos los que confiábamos en el talento y madurez de Marc y el tiempo nos ha dado la razón.

No cabe duda de que los errores de Marco Bezzecchi y la lesión de Jorge Martín han facilitado que el piloto de Cervera haya conseguido el título en Portugal, a pesar del error en la carrera al sprint del sábado a falta de dos vueltas y eso ha hecho que tengamos que esperar al domingo.

En este caso ha usado la cabeza; terminar entre los nueve primeros le bastaba para no depender de nadie y volver a la gloria, como se merecen los mejores, como se merece Marc Márquez. Con diez victorias en la carrera al sprint y siete victorias el domingo, deja bien claro que ha ganado por méritos propios. Si sumamos todas las estadísticas, en 19 temporadas y 303 carreras, tiene 106 victorias, 173 podios y 106 poles. Datos incontestables que demuestran, bajo mi criterio, que estamos ante el mejor piloto de todos los tiempos.