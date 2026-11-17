Fernando Alonso vuelve al Dakar. Aston Martin ha anunciado oficialmente el regreso del bicampeón del mundo de Fórmula 1 a la prueba más exigente del automovilismo, que se disputará del 9 al 23 de enero de 2027 entre Portugal y Marruecos. El asturiano afrontará su segunda participación siete años después de su debut y volverá a contar a su derecha con Marc Coma, cinco veces ganador del Dakar en motos.

Alonso disputó por primera vez la carrera en 2020, al volante de un Toyota Hilux, también acompañado por Coma. Aquella aventura terminó con una meritoria decimotercera posición en la clasificación general y un segundo puesto en la octava etapa como mejor resultado. Ahora regresa con un proyecto oficial de Aston Martin que nace con la ambición de luchar por la victoria.

El español, que continuará compitiendo en Fórmula 1 con la escudería británica durante 2027, reconoce que la decisión no fue inmediata. Según explica en el comunicado oficial, después de confirmar su continuidad en el Mundial valoró la posibilidad de afrontar ambos desafíos en una misma temporada. Alonso recuerda su primera experiencia en el Dakar como una de las más exigentes y gratificantes de su trayectoria y considera especialmente importante volver a contar con la experiencia de Marc Coma.

El asturiano insiste, en cualquier caso, en que la Fórmula 1 seguirá siendo su prioridad, aunque su pasión por el automovilismo le empuja a buscar nuevos retos.

Aston Martin debutará en el Dakar con tres coches y una alineación de auténtico lujo. Junto a Alonso estarán el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, que todavía persigue su primera victoria en el Dakar después de cinco podios, y el brasileño Lucas Moraes, campeón del mundo de rally raid en 2025. Sus respectivos copilotos serán Fabian Lurquin y el español Pablo Moreno.

Los tres competirán con el nuevo Aston Martin Dreadnought, un prototipo todoterreno desarrollado y construido por Prodrive, que también se encargará de gestionar los vehículos durante la competición. El proyecto supone el estreno oficial de Aston Martin Racing en el rally raid. El Dreadnought tiene además un origen singular: nació como un vehículo militar diseñado digitalmente para el videojuego Call of Duty: Modern Warfare 4 y ahora se ha transformado en un coche real de competición.

Prodrive aporta una amplia experiencia en esta disciplina, con tres podios en las últimas cinco ediciones del Dakar y la victoria absoluta conseguida en 2026 con un vehículo de su propio diseño y fabricación.

La edición de 2027 también presenta importantes novedades en su recorrido. Después de varios años en Arabia Saudí, el Dakar se trasladará a Portugal y Marruecos. Comenzará el 9 de enero en Loulé, en el Algarve portugués, continuará por territorio marroquí a partir del día 12 y finalizará el 23 de enero en Marrakech. En total serán 12 etapas, con 6.805 kilómetros de recorrido y 4.341 kilómetros cronometrados.

Para Alonso será el comienzo de un año especialmente intenso. Nada más concluir el Dakar deberá afrontar la pretemporada de Fórmula 1, antes de disputar un Mundial de 24 grandes premios y diez carreras al sprint. A sus 45 años, el piloto asturiano volverá a buscar un nuevo desafío fuera de los circuitos, después de haber conquistado dos veces las 24 Horas de Le Mans y de haber ganado también las 24 Horas de Daytona.

El Dakar vuelve a cruzarse en el camino de Fernando Alonso. Y esta vez lo hace con Aston Martin, Marc Coma y un equipo concebido para pelear en cabeza desde su primera participación.