El mérito de competir en el Dakar 2027 con una moto de serie pilotada por el ingeniero que ha liderado su desarrollo

RIEJU participará en el Dakar 2027, que se disputará en Marruecos, con un proyecto poco habitual: el encargado de pilotar su Rally 307 será August Castellà, el ingeniero que ha liderado el desarrollo de esta moto desde el departamento de I+D de la compañía. No acudirá con una unidad concebida desde cero únicamente para competir, sino con una moto preparada para el rally raid a partir de un modelo que se comercializa en los concesionarios.

El reto va más allá de llegar a la meta. Castellà pondrá a prueba, en uno de los escenarios más exigentes del motor, las soluciones técnicas de una trail ligera pensada para viajar, desplazarse a diario y circular fuera del asfalto. La Rally 307 de serie dispone de un motor de 293 cc y 33,5 CV, frente a los 450 cc habituales en las motos de rally de la especialidad. El proyecto Dakar parte de esa plataforma.

Antes de que la Rally 307 llegara a los concesionarios, Castellà ya había participado con un prototipo en un rally por Marruecos, Mauritania y Senegal. A raíz de aquella experiencia se desarrollaron e incorporaron 127 puntos de mejora al modelo.

Vamos a escoger aleatoriamente una Rally 307 de la cadena de producción y la prepararemos para el Dakar, con accesorios que los clientes podrán adquirir

Recientemente Castellà y su Rally 307 han completado el exigente Rallye du Maroc. La prueba, puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally Raid, ha permitido evaluar el modelo frente a las motocicletas de 450 cc que dominan la especialidad.

"No hemos creado una moto específica para el Dakar, esta moto está diseñada para que te acompañe a cualquier viaje de aventura que quieras vivir. Que sin ser un piloto profesional, te dé la confianza para ir tan lejos como quieras y en las condiciones más duras a las que quieras enfrentarte. Y si eso implica hacer el Dakar, no será la moto lo que te frene", afirma August Castellà, Project Manager de la Rally 307.

"He necesitado validar que la moto sea capaz de superar todos los obstáculos del Dakar, después que pueda aguantar todos los días de carrera, y por último que yo como piloto tenga las habilidades, conocimientos, resistencia y mentalidad necesarias para llevarla hasta el final. En lo personal he dedicado prácticamente los últimos 2 años de mi vida a preparar estos puntos y afronto el Dakar con la confianza de llevar los deberes hechos".

El mérito de competir en el Dakar 2027 con una moto de serie pilotada por el ingeniero que ha liderado su desarrollo | Óscar Langa - Onda Cero

Para RIEJU, el Dakar será un laboratorio de pruebas y fiabilidad en condiciones reales. La empresa, fundada en 1934 y con sede en Figueres, quiere que los aprendizajes obtenidos en las dunas, las pistas y las largas jornadas de navegación sirvan para seguir perfeccionando la Rally 307 y sus futuros modelos.

"Ver una RIEJU de serie afrontar el Dakar tiene un significado muy especial. Llevar la Rally 307 al Dakar es una manera de mostrar al mundo nuestro trabajo y de compartir ese reto con todos ellos", destaca Jordi Riera, CEO de RIEJU y nieto del fundador. "August representa muy bien nuestra forma de entender el desarrollo: es el ingeniero que ha trabajado en la moto y quien se sube a ella conociendo sus límites. Vamos al Dakar con la voluntad de completar el máximo de etapas, aprender y trasladar esa experiencia a este y a futuros modelos. Vamos a escoger aleatoriamente una Rally 307 de la cadena de producción y la prepararemos para el Dakar, con accesorios que los clientes podrán adquirir".

La marca regresa así al Dakar tras su ausencia en 2026 y después de varias participaciones anteriores. Esta vez, el protagonismo corresponde a un producto propio y al ingeniero que mejor lo conoce: el mismo que lideró el desarrollo de la Rally 307 será quien la someta a su examen más exigente.