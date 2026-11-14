José Antonio Rueda: "Rendirse no puede ser una opción, jamás"

José Antonio Rueda afronta la recta final de una de las temporadas más difíciles de su trayectoria con un premio a su alcance, el de rookie del año en Moto2. Un invierno marcado por la incertidumbre, una pretemporada muy breve y dos pasos por el quirófano han condicionado su estreno en la categoría intermedia, pero no han sido obstáculos suficientes para impedirle situarse como el principal candidato a este reconocimiento.

El piloto de Pont Grup, campeón del mundo de Moto3 la pasada temporada con el Red Bull KTM Ajo, hace balance de su debut antes de viajar a Portimao y Valencia para competir en las dos últimas citas de la temporada 2026.

La semana que viene en Portugal tienes el primer Match Ball para certificar el título de mejor debutante en Moto2. Tras un invierno tan difícil, ¿imaginabas esta posibilidad a estas alturas de 2026?

"Sinceramente, no. Si me hubiesen dicho a principios de año no me lo habría creído, ya que estábamos bastante, bastante lejos de todos, sin excepción. Sin embargo, esto nos indica que hemos trabajado muy bien, tanto técnica como físicamente, para poder ser competitivos durante todo el año. Así que, sin duda, estoy muy satisfecho de poder afrontar esta oportunidad que se me brindará en Portugal".

A la larga recuperación de la pretemporada, hay que sumarle otras dos operaciones a lo largo de 2026. ¿Ha sido tu temporada más difícil de afrontar como deportista de élite?

"De las que más, seguro. Pero no ha sido la peor. Sí es cierto que ha sido un año muy difícil por todas las cosas que pasaron, sobre todo, en la parte final del año pasado. De hecho, a nivel físico, estoy seguro de que sí ha sido la temporada más complicada debido a todas las operaciones que he tenido a lo largo de los últimos meses".

Vienes de sumar cinco carreras consecutivas en los puntos, lo que se traduce en tu mejor estado de forma desde que eres piloto de Moto2. ¿Cuál es el siguiente paso natural?

"Siendo realistas, el siguiente objetivo es meternos en el Top 5, eso es en lo que trabajaremos durante estos dos últimos Grandes Premios, lo intentaremos. Obviamente, el año que viene tiene que ser algo por lo que debemos luchar regularmente, así como el podio, aunque esto ya son palabras mayores. Sea como sea, de momento toca centrarnos en lo que queda de 2026 y en terminar lo mejor posible".

¿En qué pilotos te has fijado más este año para aprender en una categoría tan complicada como Moto2?

"Diría que Manuel González porque creo que nos parecemos en muchos aspectos. Tenemos estilos y maneras de trabajar parecidas y además, él tiene mucha experiencia en la categoría, sabe cómo funciona la moto a la perfección y va muy rápido en cualquier circuito y escenario posible. Así que sí, en él sin duda".

Si me hubiesen dicho a principios de año que estaría a mi alcance ser el mejor debutante de la categoría no me lo habría creído; estábamos bastante, bastante lejos de todos, sin excepción

Con tu renovación confirmada, el año que viene igualarás a Brad Binder como piloto con más temporadas disputadas en la historia del Red Bull KTM Ajo. ¿Cómo de importante es para ti este proyecto conjunto que cumplirá ya 5 años?

"Me hace mucha ilusión continuar con el Red Bull KTM Ajo un año más e igualar a Brad Binder como el piloto que más años ha estado en el equipo. Brad es un pilotazo y es un orgullo llevar las mismas temporadas que él aquí. Estoy muy feliz con este equipo, es en el que siempre he querido estar, así que poder seguir compartiendo tantos momentos con esta familia es un orgullo. Hemos pasado juntos buenos momentos y otros no tan buenos, pero siempre han estado ahí y eso es lo más importante para mí".

Otro piloto que dejó huella en el equipo fue Pedro Acosta, también piloto de Pont Grup. ¿Hasta dónde crees que podrá llegar la siguiente temporada con la misma montura que Marc Márquez?

"No es nada sencillo contestar esta pregunta, así que no me voy a mojar demasiado. Lo único que puedo decir es que la de 2027 va a ser una temporada muy, muy interesante, estoy convencido".

Con la proyección mostrada en esta segunda mitad del curso y el talento que has demostrado desde categorías formativas, ¿sería descabellado hablar de victorias o incluso de título de cara a 2027?

"Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso… hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa".

En una entrevista de hace apenas unos días, te emocionaste recordando lo ocurrido en el último tramo de 2025. Desde la experiencia de alguien que ha vivido lo mejor y lo peor de este deporte, ¿qué lección de vida le darías a alguien que justo empieza a dar sus primeros pasos como piloto?

"Que confíe mucho en sí mismo, que siga su camino y que no pare nunca de intentarlo. Porque hay que seguir adelante siempre. Rendirse no puede ser una opción, jamás".