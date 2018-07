20 puntos con sabor a victoria

La realidad es que no tenía muchas ganas de escribir durante todos estos días.

Decidí no hacerlo después de la pérdida de Luís Salóm ya que no tenía palabras para describir los sentimientos que tenía en esos días. Ya muchos compañeros dijeron palabras muy bonitas y creo que estaba reflejado el sentimiento de todos los que de una manera u otra pertenecemos a la familia del Mundial de MotoGP. Pero la vida sigue y hay que seguir contando lo que sucede en este magnífico deporte, esta vez en Holanda en un Gran Premio que por primera vez se ha celebrado en domingo. Desde 1949 lleva celebrándose esta cita y la verdad es que tiene una afición para enmarcar. Lástima el trazado, modificado en el 2006 y con pequeños retoques en el 2010, que en mi opinión ha perdido todo el encanto que tenía.

Si tentemos que hacer un resumen, diría que Marc saca tajada en la catedral y es que en un fin de semana aciago para Jorge Lorenzo y con un error de novato de Valentino Rossi, el piloto del Repsol Honda sumó 20 puntos que le dejan líder destacado en la general. La victoria fue para Miller que supo aprovechar una pista muy complicada y conseguir su primera victoria en MotoGP. En otras temporadas diríamos que Marc es el claro favorito al título, pero después de los cambios sufridos esta temporada en la electrónica y los neumáticos todos los candidatos al título han tenido alguna caída, por lo que puede suceder cualquier cosa. Vamos a ver lo que sucede en las próximas citas pero si Marc logra mantener o aumentar la ventaja hasta Motorland, podría llegar a la gira asiática con un margen importante y usar la calculadora, aspecto en el que este año Marc es mucho más maduro que otros años.

En Moto2, una vez decidido el futuro de Rins en Suzuki para las dos próximas temporadas, con opción a dos más, debe centrar sus esfuerzos en la actual temporada y subir como Campeón del Mundo. Estuvo a punto de hacerlo en el 2013, pero el tremendo error en Japón le impidió conseguirlo y la madurez que ha adquirido en estos dos años le ayudará. Assen es un circuito en el que nunca ha ido muy bien y en estos momentos está empatado en la clasificación con Zarco, el actual campeón por lo que es como si empezaran de cero.

Y en Moto3 me alegro mucho por el equipo de Jorge Martínez Aspar. Desde el año 2012 no conseguían la victoria y ya tocaba, teniendo en cuenta la trayectoria del equipo a lo largo de su historia. Una lástima en MotoGP ya que Yonny Hernández lideró la carrera de MotoPG durante varias vueltas hasta que sufrió la caída. Lástima que Jorge Navarro no pudiera competir después de su primera victoria en Montmeló, por una inoportuna lesión mientras entrenaba en Valencia. Afortunadamente Binder solo sumó cuatro puntos, aunque son 48 de ventaja sobre el piloto del Estrella Galicia 0,0 y habrá que ver si logra llegar bien físicamente a Alemania.

En tres semanas el siguiente Gran premio, hasta entonces a disfrutar del verano.