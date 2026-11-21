El español Marc Márquez se ha caído a falta de dos vueltas para el final de la carrera al 'sprint' y tendrá que ganar la carrera del domingo en Portimao para proclamarse campeón del Mundo de Moto GP por décima vez en su historia. Si el español no se hubiera caído, se habría proclamado automáticamente campeón del Mundo.

El catalán tenía asegurado el campeonato porque su inmediato perseguidor, Jorge Martín rodaba sexto, mientras que él iba en tercer lugar, distancia suficiente para hacerse con la victoria. Sin embargo, al piloto de Ducati se le ha ido la rueda delantera justo cuando empezaban a caer gotas de lluvia sobre el circuito y no ha podido reincorporarse a la carrera.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha conseguido la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Portugal tras dominar de principio a fin la carrera, por delante del español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP). El tercer peldaño del podio esprint fue para el pequeño de los hermanos Márquez, Alex. En la clasificación provisional del mundial, Marc Márquez se mantiene con 431 puntos, Jorge Martín suma 376, cinco más que a su llegada a Portugal merced a su quinta plaza, y Marco Bezzecchi, tercero, tiene 369.

Las cuentas de Márquez para ser campeón del mundo mañana

A pesar de la caída, Márquez sigue dependiendo de sí mismo para ganar. Ahora, la distancia con Martín se ha reducido a 55, y todavía hay 62 en juego, por lo que en la carrera de mañana le sirve con quedar noveno o mejor, independientemente de lo que haga Martín.

Márquez conseguirá así su octavo mundial en la categoría reina, después de los que logró en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025, además del que consiguió en la categoría 125 en el 2010 y del de la categoría Moto 2 en 2012.