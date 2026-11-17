Casi el 95% de los podios que KTM ha conseguido en las dos últimas temporadas en MotoGP tienen nombre y apellido: Pedro Acosta. El piloto de Pont Grup, tras consolidarse en 2026 en la categoría reina del Campeonato del Mundo, disputará en Portugal y Valencia sus dos últimos Grandes Premios con la fábrica austriaca, con la que lleva seis temporadas: una en Moto3, dos en Moto2 y tres en MotoGP, la primera de ellas bajo los colores de GASGAS.
Tras lograr su primera victoria en MotoGP con la marca que lo ha acompañado desde su llegada al Mundial, el piloto murciano hace balance de su etapa en KTM y de su evolución como piloto. También analiza las expectativas que le rodean de cara a 2027, cuando compartirá box con Marc Márquez a los mandos de una Ducati.
Aunque tampoco ha sido un año sencillo, 2026 ha sido tu mejor curso en MotoGP. ¿Lo consideras tu temporada de consolidación en la categoría?
"Ha sido la temporada en la que he competido de una forma más madura. Aprendí mucho durante los dos años anteriores y lo he aplicado durante esta temporada. Al final, hay carreras en las que no podemos dar más y he aprendido a gestionar algo más las emociones y las ganas de estar siempre delante".
¿Cómo ha cambiado tu vida desde que eres ganador de un gran premio de MotoGP?
"Pues no ha cambiado absolutamente nada, no te engañaré. Había soñado tanto con la victoria que cuando la conseguí es como si ya lo hubiese vivido, así que creo que me supo a poco en comparación con lo que tendría que haber sido realmente. Obviamente, estoy muy contento: es una espina que ya me he sacado, pero es solo una victoria; necesito muchísimo más que eso".
Sumaste 15 podios antes de lograr ese primer triunfo. ¿Cuáles son las claves para mantenerte firme y conservar la confianza cuando parece que todo va a contracorriente?
"No perder nunca tu objetivo de vista y rodearte de personas que te animan y te apoyan cada día. Yo hago mi trabajo tanto dentro como fuera de los circuitos, pero lo que he dicho al principio de mi respuesta es lo más importante ante cualquier tipo de escenario".
Este año has rodado mucho junto a Marc Márquez, lo que te habrá servido para analizar su forma de pilotar. ¿En qué aspectos te has fijado más?
"Es uno de los mejores pilotos de la historia y se nota mucho. Sabe gestionar todas las situaciones en pista y también fuera: aparte de ser un tipo muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo. Algo he aprendido, pero creo que compartiendo box con él podré aprender mucho más".
Marc (Márquez) sabe gestionar todas las situaciones en la pista y también fuera: aparte de ser muy inteligente, tiene un talento y una pasión que, si los unes, te encuentras con un nueve veces campeón del mundo
En las dos últimas temporadas, 17 de los 18 podios conseguidos por KTM llevan tu firma. ¿Crees que has sido el piloto más influyente de la marca en su trayectoria en MotoGP?
"No lo sé, la verdad. Lo que sí espero es haberles ayudado en todo lo que estaba en mis manos. Haber podido colaborar en mejorar al equipo, a la fábrica y al proyecto es lo que cuenta. KTM me ha dado mucho desde que llegué al Mundial y he hecho todo lo que he podido para devolvérselo".
2027 traerá cambios importantes en la categoría. ¿Crees que cambiará tanto el panorama o seguiremos viendo un patrón parecido al de los últimos años?
"Por mi parte, espero que cambie (risas). Creo que estará todo un poco más igualado y el piloto tendrá algo más de importancia que ahora, pero hasta que no lo compruebe en Valencia no puedo asegurar nada al 100%".
Tras tres temporadas de mucho crecimiento, pero también de sufrimiento, ¿consideras que este invierno será clave en tu trayectoria en el Campeonato del Mundo?
"La verdad es que no, yo lo afrontaré como otro invierno más. Es decir, mi vida no cambiará, mis entrenamientos serán los mismos, con la misma gente y en los mismos sitios. Cuando me vista de rojo veremos qué pasa, pero, siendo como soy, veo muy complicado cambiar mi forma de vida. Lo que tengo ahora me encanta".
Con la proyección mostrada en esta segunda mitad del curso y el talento que has demostrado desde categorías formativas, ¿sería descabellado hablar de victorias o incluso de título de cara a 2027?
"Hay que ser realistas ante todo. Primero hay que estar en el Top 5 regularmente y poder luchar por podios y victorias. Pensar en el título es algo que se verá más adelante. Aún es pronto para hablar de eso… hasta que no se hayan disputado los primeros Grandes Premios no se pueden poner las cartas sobre la mesa".
Además de Marc y de ti, ¿qué pilotos crees que tienen mayor proyección de cara a las próximas temporadas?
"Llega gente joven con nivel, aparte de los que ya están, como Martín, Di Giannantonio y Bezzecchi, por ejemplo. Veremos qué tal va todo con la nueva normativa, pero estoy seguro de que más de uno dará la sorpresa".
Si tuvieras que destacar a algún "tapado" o a un joven que pueda llegar pisando fuerte, aunque todavía esté fuera del foco, ¿quién sería?
"Guevara y Holgado lo pueden hacer bien y tanto Agius como Alonso tienen mucho nivel para dar la sorpresa. No puedo decirte un nombre concreto porque creo que todos los que llegan son buenos, así que veremos a principios de año cómo se adaptan. Además, hay en MotoGP algún rookie de este año que lo está haciendo bien, como Moreira, así que seguro que también dará un paso adelante".
La temporada 2027 concluirá en Valencia. Echando a volar la imaginación, ¿te ves llegando al Circuit Ricardo Tormo inmerso en la lucha por el título mundial?
"Si pasa eso, ya será un éxito. ¡Si lo puedo firmar, ya me dirás dónde! Será una temporada larga y complicada, como todas, pero espero poder dar un paso adelante en algunos aspectos y poder luchar hasta el final".