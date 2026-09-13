La armada española es invencible en MotoGP

Los datos hablan por sí solos. Con el triplete conseguido en el Gran Premio de San Marino, suman 50 para el motociclismo español, siendo el único país en lograrlo. Pero si ampliamos un poco más en MotoGP, las seis primeras posiciones han sido ocupadas por los nuestros, registro que jamás se había conseguido por ningún país. Si añadimos que los tres primeros pilotos del podio de Moto3 también son nuestros, certifica que el dominio del motociclismo español es absoluto.

Son muchas las voces que corren por el paddock diciendo que hay que limitar el número de pilotos españoles en la parrilla, dado que es un mundial y debería haber más pilotos de otros países. Mi opinión es muy clara al respecto y es que al Mundial de MotoGP llegan los mejores y, si nosotros hemos hecho durante décadas un gran trabajo, teniendo los mejores campeonatos de formación y con el esfuerzo de muchas familias, invirtiendo mucho dinero para que sus hijos puedan llegar a lo más alto, no se puede impedir que un piloto que ha demostrado su talento pueda competir en la máxima competición de las dos ruedas. Nadie se acordaba de nosotros en los años 80, cuando dominábamos en las pequeñas categorías, pero no teníamos ni un piloto en la gran cilindrada. Si ahora contamos con pilotos como Marc Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Raúl Fernández y otros, es gracias al gran trabajo realizado por la Federación Española y las Autonómicas, por lo que si otros países quieren tener pilotos en el mundial, que aprendan de España. Además, en el Campeonato de España y en el Junior GP compiten pilotos de muchos países, por lo que cuentan con las mismas oportunidades que los pilotos españoles para ganar y poder llegar lejos.

De lo que no cabe ninguna duda es que Marc Márquez es un piloto que está un paso por encima del resto. Con unas condiciones físicas claramente mermadas, tras Mugello estaba a 102 puntos del líder y, después de Misano, sale líder y, a falta de ocho fines de semana, siete si no se celebra Qatar, es el máximo favorito al título. Habrá que ver los resultados de Jorge Martín y Marco Bezzecchi en Austria y Japón, pero si Marc logra estar por encima de ellos, mentalmente será un paso muy importante y el décimo título estará más cerca. Y no podemos olvidarnos del nuevo podio de Pedro Acosta, un resultado que demuestra que es otro piloto con un talento extraordinario.

Si el dominio en la máxima categoría está fuera de toda duda, en Moto2 contamos con Manuel González, líder, y que en Misano quizás ha logrado una de las victorias más importantes de su carrera. Después del año pasado, en el que el piloto madrileño no logró buenos resultados en la segunda parte del campeonato, perdiendo toda la ventaja que tenía durante la primera mitad, este año Manuel González ha logrado realizar una primera parte de sobresaliente, aunque el error de Silverstone y un resultado por debajo de lo esperado en Alcañiz volvió a generar dudas, pero la victoria en Misano ha logrado despejarlas y todo indica que, si no ocurre nada extraño, será el próximo campeón del mundo de Moto2, siendo insuficiente para subir a MotoGP la próxima temporada. Y en Moto3, la armada española demuestra que tenemos cantera para rato, con Máximo Quiles líder destacado, seguido por David Almansa, Álvaro Carpe y Brian Uriarte, o lo que es lo mismo, los cuatro primeros de la clasificación son españoles.

Somos líderes en las tres categorías, fruto de un gran trabajo realizado durante décadas, y si alguien quiere superarnos, tendrá que ser gracias al talento y mucho trabajo, no en los despachos. Sería lo deseable.