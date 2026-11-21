Siempre se ha dicho que hasta que no se cruza la bandera de cuadros y matemáticamente se es campeón, nunca hay que dar los campeonatos por conseguidos. Este es el caso de Marc Márquez en Portimao en la carrera al sprint cuando a falta de dos vueltas se ha ido al suelo cuando lo tenía todo para conseguir su décimo título mundial. Y es que todos pueden equivocarse, incluso los mejores, como ha sido el caso del piloto español de Ducati.

En unas condiciones complicadas debido a la lluvia que aparecía por momentos, había que gestionar muy bien la carrera para no tener problemas. Marc lo tenía muy claro y tuvo claro que Marco Bezzecchi y Raúl Fernández tenían un gran ritmo y no era necesario arriesgar demasiado, teniendo en cuenta que tenía a su hermano detrás y que estaba por delante de Jorge Mártín. Con el tercer puesto le bastaba, pero a falta de dos vueltas, unas inoportunas gotas y un exceso de confianza provocó que se fuera al suelo, dejando la emoción para el domingo. Los números son muy claros, con terminar entre los nueve primeros, matemáticamente será campeón, independientemente de los resultados de Bezzecchi y Martín.

"Soy humano": una autocrítica sin drama

Marc asume que ha sido un error y tratará de aprovechar la oportunidad del domingo: "Soy humano y la tensión está durante todo el fin de semana. Estaba haciendo una buena carrera ya que estaba tercero y a falta de una vuelta y media ha aparecido la lluvia, que tantas veces nos ha ayudado, pero en este momento no tenía que haber aparecido y he sido demasiado optimista al entrar en la curva siete y simplemente estaba más húmeda de lo que esperaba. Lo más importante es que estoy bien y el error ha llegado en un momento cómodo ya que Jorge Martín ha sido quinto y aunque Bezzecchi ha hecho su trabajo, ganando la carrera, tengo una ventaja importante e intentaremos el domingo cerrar el campeonato".

El piloto de Cervera tiene muy claro que si entra entre los nueve primeros es Campeón del Mundo, aunque si Jorge Martín no gana la carrera o está fuera del podio, el abanico de resultados es muy favorable para Marc: "Creo que, para el domingo, lo más importante es acabar la carrera. Hoy posiblemente os he fastidiado la crónica ya que muchas estarían escritas a punto de enviar (risas), pero esperamos cerrarlo en la carrera larga del domingo". Para el domingo la pista estará en condiciones de seco y, para Marc, ahora toca estar tranquilo y concentrarse para la carrera ya que cualquier pequeño error le puede impedir puntuar: "En una carrera de motos siempre hay riesgo, por muy controlado que parezca que lo tengas y ganar es algo siempre muy difícil. Nunca tienes todo bajo control y después de la caída del sábado, lo importante es que estoy bien físicamente y por lo menos, mi hermano ha cometido un valioso podio y creo tiene mucho mérito ya que ha pasado por el quirófano hace escasos días".