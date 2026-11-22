El piloto español Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por décima vez en su historia tras quedar noveno en Portimao, una posición suficiente debido a la ventaja que les sacaba a Bezzecchi y a Jorge Martín, sus inmediatos perseguidores.

El catalán ha protagonizado una remontada épica, ya que salía en último lugar después de su caída ayer en la carrera al sprint. Si bien, le servía con quedar noveno o mejor, con independencia del resultado que lograra Jorge Martín, que ha quedado

Con este décimo mundial se convierte en el mejor piloto de todos los tiempos, superando a Valentino Rossi e igualando a Giacomo Agostini como el piloto con más títulos de la categoría reina.

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