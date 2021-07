Juegos Olímpicos Tokio 2021, en directo: jornada de hoy, lunes 26 de julio

Ander Elosegui se queda fuera de la lucha por las medallas

El piragüista no ha tenido un buen descenso que le ha colocado en la séptima posición provisionalmente. Tenía una buena opción para luchar por las medallas pero no ha podido ser. Había transmitido muy buena sensación en semifinales pero no se le ha visto cómodo en la final.