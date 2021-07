Andrea Benítez: "Desde que me me dijeron que venía a los JJOO tengo la sonrisa hasta durmiendo"

Andrea Benítez, ha sido la primera representante de España en skate. Y con una particularidad, se enteró que iba a los Juegos un día antes de la ceremonia de inauguración: "Estoy súper tranquila, hoy he dormido como diez horas cosa que no había hecho ni en los cuatro últimos días juntos. Los días de antes creo que he dormido cuatro horas".

"Yo estaba clasificada porque estaba en la posición 20. Luego me dijeron que no iba porque metían a una chica sudafricana que está en la posición 80 por la cuota continental. Un día antes de la ceremonia de inauguración me dijeron que podía venir. Estar aquí me hace mucha ilusión y todo ha merecido la pena", asegura

Una imagen que llamó la atención es la de las niñas que se llevaron las medallas, de trece años dos de ellas: "Las niñas que habéis visto en el podio han entrenado mucho. Hay muchas caídas, lesiones, casi a diario. Yo entreno mucho por mi espalda, tengo escoliosis y tengo que fortalecer mucho"

Una experiencia que será inolvidable para Andrea: "He conocido un montón de gente, comparto habitación con clara Azurmendi de bádminton y hay muchas chicas de otros deportes junto a nuestra habitación. He comido sushi todos los días"