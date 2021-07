Simone Biles habla sobre su retirada en Tokio 2020 por problemas de salud mental

Una de las noticias más destacadas del día de hoy de los Juegos Olímpicos de Tokio ha sido la protagonizada por Simone Biles. Su inesperada y sorprendente retirada en la final por equipos de gimnasia ha provocado un terremoto en el torneo olímpico.

Después de unas horas de especulación sobre si se trataba de una lesión del cuerpo o de la mente, ha sido la propia Biles la que explicó los motivos que le obligaron a retirarse. "Cuando entro en la alfombra somos mi cabeza y yo. Trato con los demonios que hay en mi cabeza. Tengo que centrarme en mi salud mental".

La estrella estadounidense participó en la primera rotación del concurso final, la de salto, pero después de su ejercicio se anunció que pasaba a la reserva y ya no compitió en la prueba de las barras asimétricas que le seguía. Con su salto obtuvo unas de las puntuaciones más bajas de su carrera (13,766) y admitió que eso le afectó. Además, el salto se anunciaba como una doble pirueta y media. Pero solo completó una. "Después de mi actuación, no quise seguir. Ya veremos qué pasa el jueves. Estoy intentado reconducir la situación de cara a la próxima prueba".

Tras la sustitución de Biles, la Federación de gimnasia estadounidense hizo público un comunicado para salir del paso, sin profundizar en el problema. "Simone se ha retirado de la competición por equipos debido a un problema médico. Será asesorada diariamente para determinar su alta médica para futuras competiciones".

La cuatro veces campeona olímpica deja así en el aire su continuidad en Tokio 2020 tanto en la competición individual de este jueves, como en las finales por aparatos del domingo, lunes y martes para las que ya está clasificada.

¿Qué le ocurre realmente a Simone Biles?

La teoría que más se repite en los medios de comunicación del país es una posible depresión de la campeona estadounidense, afectada por la enorme presión que sufre desde hace años al convertirse en la mejor gimnasta de todos los tiempos.

Algo que ha confirmado la propia Biles ante los medios de comunicación tras la final por equipos. "Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos", resaltó.

Además, destacó que "ya no confío tanto en mí misma". "Hubo un par de días en los que todo el mundo te tuiteaba y sentías el peso del mundo. No somos sólo atletas. Somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás", continuó. "No quería salir y hacer algo estúpido y salir lesionada. Creo que el hecho de que muchos atletas hablen ha sido de gran ayuda. Esto es tan grande, son los Juegos Olímpicos. Al fin y al cabo, no queremos que nos saquen de allí en camilla", añadió.