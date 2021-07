Maialen Chourraut: "Sigo sin creérmelo, me siento muy orgullosa de esto a mis 38 años"

LEER MÁS Una histórica Maialen Chourraut logra la plata en Slalom tras un descenso impecable

Maialen Chourraut se ha colgado la medalla de plata en la prueba de Slalom en los Juegos Olímpicos de Tokio. Su tercera medalla tras la de bronce en Londres 2012 y la de Río 2016. Un verdaro triunfo para la de Lasarte-Oria que no terminaba de creerse: "Es increíble, algo que no me creo y que he peleado hasta el último momento aunque supiera que era muy difícil. Lo he peleado y me he llevado la medalla que me faltaba".

En unos Juegos muy especiales en los que la preparación ha sido muy complicada: "El camino ha sido duro, en estos momentos no tengo los pies en el suelo y no termino de creerlo. En las otras medallas llegaba segunda en el ranking, en este como séptima pero lo hemos conseguido"

Reconoce Maialen que el oro de hace cinco años en Río le ha pasado cierta factura, pero qué mejor manera de quitárselo: "He venido a estos JJOO orgullosa de mí misma, sin la presión de la medalla de Río, que me ha pesado estos años. Cómo no sentirme orgullosa con 38 años, peleando en las finales e igual no con los resultados de antes pero peleándolo".

"A la gente les doy las gracias por cómo me han empujado, el apoyo y la ayuda. Especialmente a mis amigos, familia y a todos los que han disfrutado. No tengo palabras para devolver todo lo que me han dado", finaliza.

Así ha sido la conquista de la plata

Maialen ha hecho un descenso de menos a más. Salió sin cometer errores y en la primera referencia casi clavó el tiempo de la líder provisional la polaca Zwolinska. El segundo parcial se le ha atragantado un poco perdiendo más de dos segundos, pero como nos tiene acostumbrados, el último sector ha sido excepcional y ha recuperado todo el tiempo colocándose líder provisional con 2.35 de ventaja. Las siguientes dos rivales quedaron por detrás.

Quedaban tres participantes y en caso de que una fallara habría al menos bronce. La primera la subcampeona del mundo Funk. Tras un tramo final espectacular se colocaba por delante de Mailen con 1.15 de ventaja. Se esfumaba la opción del oro pero quedaba la plata y el bronce.

La penúltima en salir la eslovaca Mintalova que se le atragantaba el último tramo y quedaba fuera de la lucha por las medallas. Maialen aseguraba plata o bronce a falta de la favorita Jessica Fox. La australiana ha hecho una gran bajada pero dos penalizaciones la han dejado en tercera posición por lo que Mailen se quedaba segunda con la medalla de plata.