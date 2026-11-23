Volvió LaLiga este fin de semana y lo hizo sin sorpresas por parte de los tres grandes, pero Real Madrid y Barça sí que sufrieron más de lo esperado para sacar adelante sus partidos, ambos en casa, ante Celta y Villarreal. No fue así el caso del Atlético de Madrid, que goleó 0-3 a un pobre Getafe con goles de Baena, Cardoso y Grimaldo.

El Real Madrid comenzó perdiendo ante el Celta en el Bernabéu en un partido que despertó mucha expectación por la vuelta de Vinicius tras su sanción de cuatro partidos. El brasileño fue suplente, pero su salida al campo en la segunda parte mejoró al equipo y, aunque no sumó ni goles ni asistencias, sí que participó activamente en las jugadas de los dos goles de la remontada.

Mbappé falló un penalti con 0-1 en el marcador y Bellingham y Carlos Espí marcaron los goles de la victoria en la segunda mitad.

El Barça abrió la jornada dominical y en los primeros minutos pareció no haberse enterado, pues a los siete minutos ya caía 0-2 ante el Villarreal. Comandados por Pedri y Lamine Yamal, los de Flick reaccionaron y consiguieron darle la vuelta al partido con tres goles en la segunda mitad.

Al igual que el sábado en el Bernabéu, en el Camp Nou fue Lamine Yamal el que falló un penalti que él mismo había provocado.