Muñiz Fernández, sobre la polémica del Girona - Barça: "Es un pisotón temerario"

La derrota del Barça en Girona ha dejado varias imágenes para la polémica. El equipo culé se queja especialmente de dos acciones clave que podrían haber cambiado el resultado de un partido que hace que los de Flick pierdan el liderato en detrimento del Real Madrid.

La jugada de la que más se quejan los culés es la que precede al segundo gol del Girona, en la que protestan una falta de Echeverri a Koundé sobre la que el VAR no avisó a Soto Grado. "Estamos hablando de que es un error grave y manifiesto. Es un pisotón temerario", explica Muñiz Fernández en Radioestadio Noche.

Además, en la última jugada de la primera parte Lamine Yamal estrella un penalti en el palo, pero según asegura Muñiz Fernández, éste debió haberse repetido por la invasión de área de varios futbolistas, entre ellos los dos que disputan el rechace, Bryan Gil y Frenkie De Jong.

"La regla es muy clara: cuando algún jugador entra en el área antes de que el balón entre en juego e influya en la jugada, hay que repetir el penalti (…) El VAR debería haber intervenido para repetir el penalti", sentencia.

Los polémicos penaltis sobre Vinicius

Pero la polémica de la jornada no ha estado solo en Montilivi. El pasado sábado también se miró con lupa la actuación de Hernández Maeso en el Real Madrid - Real Sociedad, en el que señaló dos penaltis muy discutidos a favor del equipo blanco.

Ambos fueron sobre Vinicius, que transformó los dos, y según Muñiz Fernández ninguno de los dos debió haberse señalado. "Para mí ninguno de los dos es penalti. Es un contacto mínimo, Vinicius hace todo lo posible por dejarse caer (…) Y mucho menos la segunda, donde es descarada la simulación que hace", explica.