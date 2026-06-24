Arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos con Canadá y Suiza jugándose la primera posición del grupo B. Por su parte, Bosnia y Catar buscarán una victoria que les permita optar a ser uno de los ocho mejores terceros del Mundial.
Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Suiza y Canadá luchan por la primera plaza del grupo B
Arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos con Canadá y Suiza jugándose la primera posición del grupo B. Por su parte, Bosnia y Catar buscarán una victoria que les permita optar a ser uno de los ocho mejores terceros del Mundial.
Así queda el grupo B del Mundial 2026: Canadá quiere redimirse y Suiza busca hacer historia
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Los aficionados colombianos celebran la clasificación a la próxima fase del Mundial
Los colombianos celebraron este martes en calles, parques y centros comerciales de las principales ciudades del país la ajustada victoria por 1-0 ante República Democrática del Congo (RDC) que le dio al equipo la clasificación a la fase de los mejores 32 en la segunda jornada del Grupo K del Mundial.
En Bogotá, entre tanto, los sonidos de las cornetas y los pitos de los vehículos marcaron el ambiente tras el partido, un festejo que para muchos se prolongará hasta la madrugada del miércoles.
Colombia y Portugal se jugarán el liderato
El triunfo sobre la República Democrática del Congo asegura la clasificación de Colombia y deja servido un auténtico duelo por la primera plaza del Grupo K. Colombianos y portugueses llegan a la última jornada con opciones de acabar líderes, después de haber mostrado una gran solidez en sus dos primeros compromisos. El enfrentamiento directo entre ambas selecciones promete ser uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos.
Daniel Muñoz aparece para Colombia
Colombia dio un paso de gigante hacia la siguiente ronda al derrotar por 1-0 a la República Democrática del Congo. El único gol del encuentro llevó la firma de Daniel Muñoz, que volvió a ser decisivo para los cafeteros.
Los de Néstor Lorenzo controlaron buena parte del choque y supieron gestionar la ventaja para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo.
Panamá dice adiós al Mundial
La derrota ante Croacia certificó la eliminación de Panamá del Mundial 2026. Los centroamericanos compitieron hasta el final y volvieron a ofrecer una imagen seria, pero la falta de gol les ha condenado en esta fase de grupos.
Tras caer ante Ghana y Croacia, Panamá se queda sin opciones matemáticas de alcanzar los dieciseisavos y afrontará su último partido frente a Inglaterra únicamente con el objetivo de despedirse con una victoria.
Budimir mantiene con vida a Croacia
Croacia logró una victoria fundamental ante Panamá (0-1) gracias a un solitario gol de Ante Budimir. En un encuentro muy cerrado, los balcánicos supieron aprovechar una de sus mejores ocasiones para sumar tres puntos de enorme valor.
El tanto del delantero croata permite a su selección llegar con opciones de clasificación a la última jornada, donde se jugará el pase frente a Ghana en un duelo decisivo.
Bosnia y Catar se quieren aferrar al Mundial
La otra cara de la moneda en el grupo B se observa en Catar y Bosnia. Los dos combinados, con un punto, dependen del resultado de este partido. Una victoria les otorgaría la posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final como mejores terceros, por lo que el partido es clave.
En caso de empate, ambas selecciones tendrían prácticamente imposible pasar a la siguiente ronda.
Suiza y Canadá quieren el camino fácil
Europeos y norteamericanos se miden un choque que define el grupo B. Las dos selecciones, con cuatro puntos, quieren la primera plaza para tener el camino fácil en dieciseisavos.
Un partido donde el empate beneficiaría a Canadá por la diferencia de goles, por lo que Suiza solo puede buscar la victoria.