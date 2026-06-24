Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Suiza y Canadá luchan por la primera plaza del grupo B

Arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos con Canadá y Suiza jugándose la primera posición del grupo B. Por su parte, Bosnia y Catar buscarán una victoria que les permita optar a ser uno de los ocho mejores terceros del Mundial.

Las dos selecciones llegan con cuatro puntos, y el empate le favorecería a Canadá por la diferencia de goles.