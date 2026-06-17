Quién es Lumumba, el aficionado del Congo que se hizo viral por quedarse inmóvil con el brazo en alto durante 90 minutos

Mientras miles de aficionados cantan, saltan y celebran cada jugada, este hombre permanece completamente inmóvil con el brazo derecho levantado y la mirada fija al horizonte. Su gesto no es una extravagancia ni una simple puesta en escena. Detrás de esa postura hay una historia de memoria histórica, patriotismo y pasión por la selección de la República Democrática del Congo.

¿Quién es Michel Kuka Mboladinga?

Michel Kuka Mboladinga, conocido popularmente como "Lumumba" o "Lumumba Vea", es uno de los aficionados más famosos de la República Democrática del Congo. Desde hace más de una década acompaña a la selección nacional y se ha convertido en una figura reconocible para cualquier seguidor de Los Leopardos, como se conoce al combinado congoleño.

Su fama internacional explotó durante la Copa de África, cuando las cámaras comenzaron a enfocarle constantemente. Mientras el resto de aficionados estaba pendiente del partido, él permanecía inmóvil durante los 90 minutos, simulando ser una estatua.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y millones de personas comenzaron a preguntarse quién era aquel hombre que parecía desafiar el paso del tiempo desde las gradas.

Lumumba Vea (que significa Lumumba Vive) reproduce la postura de una de las estatuas más conocidas de Kinshasa, la capital congoleña. Se trata del monumento dedicado a Patrice Lumumba, considerado uno de los padres de la independencia del país y una figura histórica venerada por la población congoleña.

Por eso aparece con el brazo derecho levantado y la palma abierta. No es una celebración deportiva, sino un homenaje permanente a Lumumba y a los ideales de soberanía, dignidad e independencia que representa para muchos congoleños. Según ha explicado el propio aficionado, permanecer inmóvil durante los partidos es una forma de transmitir fuerza emocional al equipo y de recordar el sacrificio realizado por quienes lucharon por la identidad nacional del Congo.

Un símbolo patriótico

Lumumba fue el primer jefe de Gobierno del Congo independiente tras el fin del dominio colonial belga en 1960. Apenas unos meses después fue derrocado y asesinado, convirtiéndose con el tiempo en un símbolo del panafricanismo y de la lucha por la autodeterminación africana.

Su figura sigue muy presente en la vida política y cultural del país. Por ello, el gesto de Mboladinga conecta con millones de congoleños que ven en él algo más que un aficionado: un recordatorio viviente de una parte fundamental de la historia nacional.

Tal es el reconocimiento que ha obtenido Lumumba Vea, que el presidente Félix Tshisekedi se encargó personalmente de que formara parte de la delegación, como si de un futbolista se tratase. Para unos es un reclamo televisivo. Para otros, un símbolo patriótico.

Mientras millones de personas ven a un hombre inmóvil con la mano levantada, él cuenta la historia de un país entero, de su memoria colectiva y de un líder cuya figura sigue viva más de medio siglo después de su muerte.