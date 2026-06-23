MisterChip ensalza el increíble dato de Cristiano Ronaldo que supera a Messi, Mbappé o Kane: "Dame lastres como él para mi selección"

Cristiano Ronaldo también va a pasar a la historia de la Copa del Mundo. Portugal afrontaba este martes su segundo encuentro en el Mundial de 2026 después de dejar numerosas dudas en la primera jornada ante R.D. Congo. Uno de los principales señalados fue el delantero luso, que tuvo dos ocasiones clarísimas para darle la victoria a su selección y no las pudo aprovechar.

El foco estaba sobre Ronaldo en el partido ante Uzbekistán, y Cristiano no defraudó. Tras las críticas y las dudas sobre si debía ser titular en esta selección, Cristiano respondió en el campo batiendo varios récords que van a ser difíciles de superar en el futuro.

Así lo ha explicado Alexis Martín-Tamayo, MisterChip, en Radioestadio tras el doblete del luso ante Uzbekistán en la primera mitad. Con estos dos goles, Cristiano Ronaldo pasa a los libros de historia de los Mundiales.

Primer jugador en marcar en seis Mundiales

El primero de los datos, y uno de los más históricos, es el de convertirse en el primer jugador de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes. Lo hizo por primera vez en 2006 y siguió haciéndolo en 2010, 2014, 2018, 2022 y, ahora, en 2026.

Ningún futbolista ha sido capaz de alcanzar esta gesta y parece que pasará mucho tiempo hasta que alguien pueda igualarlo. Para alcanzar dicha cifra, un jugador debería mantenerse en activo durante al menos 20 años.

Mayor tiempo entre el primer gol y el último

Otro de los sorprendentes datos tiene que ver con el tiempo que ha pasado entre el primer gol en un Mundial y el último. Una estadística que refleja la constancia de Cristiano pero que comparte con Leo Messi.

Y es que tanto Cristiano como Messi suman 20 años y 11 días desde su primer tanto en Mundiales y el último.

20 años y 11 días: Cristiano Ronaldo (17/06/2006 vs Irán y 23/06/2026 vs Uzbekistán)

20 años y 11 días: Leo Messi (16/06/2006 vs Serbia y 22/06/2026 vs Austria)

El goleador más veterano en firmar un doblete

No suficiente con ello, Cristiano Ronaldo se apuntó un segundo tanto en el partido, convirtiéndose así en el jugador más veterano de toda la historia en marcar un doblete en la Copa del Mundo, con 41 años y 138 días, seguido de Leo Messi con 38 años y 363 días.

El dato que no superan Messi, Mbappé o Kane

Desde la llegada de Roberto Martínez, Cristiano ha disputado un total de 35 partidos, logrando anotar hasta en 30 ocasiones, lo que supone un promedio de 0.86 goles por partido desde que terminó el Mundial de Catar de 2022. Y es que parece un simple dato, pero ningún futbolista ha sido capaz de superarlo en todo este tiempo salvo Haaland.

Desde aquel año, Messi ha anotado 24 goles en 29 partidos (0.83), mientras que Mbappé ha marcado 24 en 34 partidos (0.71).

A todo ello, se suma que el luso se convierte en el máximo goleador de Portugal en toda la historia de la Copa del Mundo, superando a la leyenda de Eusebio.