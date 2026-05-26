Así queda el grupo B del Mundial 2026: Canadá quiere redimirse y Suiza busca hacer historia

Si algo tiene especial el Mundial son sus historias y, sin duda, el Grupo B está cargado de ellas. En la noche del 31 de marzo de 2026, diez mil aficionados bosnios alentaron a su selección hasta lograr una de las grandes gestas de su historia: derrotar a Italia en la repesca y lograr la clasificación al Mundial de 2026.

Con uno menos desde el minuto 41, el combinado bosnio resistió en el encuentro y logró el empate cuando quedaba poco más de diez minutos para el final. A partir de ahí, el resto es historia. Italia falló dos de sus tres penaltis y Bosnia, liderada por Edin Dzeko, selló su viaje a América.

Bosnia llega al Grupo B con esa energía que solo tienen los equipos que han ganado algo que no les pertenecía por derecho. Su segunda Copa del Mundo como nación independiente, conseguida eliminando a dos selecciones europeas en penaltis. No obstante, el camino acaba de comenzar y tres selecciones como Canadá, Qatar y Suiza querrán acabar con el sueño de los conocidos como "Los Dragones".

Suiza como líder del grupo

Dentro del grupo, la gran favorita para clasificar sin mayores apuros es Suiza. En la última década, la selección helvética se ha ganado el cartel de matagigantes: eliminó a Francia en la Eurocopa 2020 y a Italia en la de 2024. Y no es casualidad. Se trata de un equipo muy ordenado y tácticamente muy trabajado, y a ello se suma su experiencia en este tipo de escenarios.

En total son seis Mundiales consecutivos y doce en toda su historia. Respecto a sus grandes jugadores, Granit Xhaka, capitán e ídolo, llega al que probablemente será su último gran torneo después de una década siendo el pulso del equipo. A él se suman grandes figuras como Manuel Akanji en la zaga y Breel Embolo como referencia en ataque. Con un equipo talentoso y con experiencia, Suiza buscará pasar de la fase de grupos y soñar con alcanzar la mejor ronda de su historia: los cuartos de final.

Canadá, la anfitriona que busca su primera victoria en el torneo

La tercera selección del grupo es Canadá, otra de las anfitrionas del torneo. La selección norteamericana buscará sumar los primeros tres puntos en una edición de la Copa del Mundo. Y es que el equipo no logró ninguna victoria en sus dos anteriores participaciones mundialistas, México 1986 y Qatar 2022, en los seis partidos disputados.

No obstante, hoy Canadá es otra cosa. Con Alphonso Davies como líder de la defensa y con Jonathan David como máximo goleador histórico de la selección, los norteamericanos llegan al Mundial en el mejor momento de forma posible. Un aliciente que, sumado a un grupo asequible, hace que la aspiración pueda ser no solo lograr la primera victoria, sino lograr una histórica clasificación a los dieciseisavos.

Qatar, la selección más "débil"

La última selección que completa el grupo es Qatary se presenta como el equipo que más difícil tiene clasificar a la siguiente ronda. En 2022 fue el único equipo anfitrión de un Mundial que no sumó ni un punto ni un gol en la primera jornada y ahora, cuatro años después, han logrado un hito histórico: su primera clasificación para un Mundial superando las eliminatorias de la AFC.

Todo gracias en gran parte a la labor de un viejo conocido en España como lo es Julen Lopetegui. Tras ser despedido como seleccionador de España en 2018, Lopetegui tendrá la oportunidad de dirigir su primer partido en una Copa del Mundo. Y aunque los peligros de Qatar son limitados, jugadores como Akram Afif, el mejor jugador de la selección y uno de los más creativos de Asia, y Almoez Ali, máximo goleador de las eliminatorias asiáticas con 12 dianas, son razón suficiente para que los árabes no sean ignorados.

La gran curiosidad del grupo

Con el arranque del torneo, el grupo b presenta una curiosidad. Y es que todos los enfrentamientos serán inéditos en la historia de los mundiales ya que ninguna de las cuatro selecciones se ha cruzado con otra anteriormente. Por ello, el Grupo B es territorio virgen en términos históricos, lo que lo convierte en uno de los grupos más interesantes del torneo.

Fechas y horarios

Jornada 1

Canadá - Bosnia (12 de junio, 21:00 horas)

Catar - Suiza (13 de junio, 21:00 horas)

Jornada 2

Suiza - Bosnia (18 de junio, 21:00 horas)

Canadá - Catar (19 de junio, 00:00 horas)

Jornada 3

Bosnia - Catar (24 de junio, 21:00 horas)

Suiza - Canadá (24 de junio, 21:00 horas)