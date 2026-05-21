Qatar, la revancha del anfitrión que se despidió sin un punto

QATAR – GRUPO B

Rivales en la fase de grupos: Suiza (13 jun., San Francisco), Canadá (18 jun., Vancouver) y Bosnia (24 jun., Seattle).

Suiza (13 jun., San Francisco), Canadá (18 jun., Vancouver) y Bosnia (24 jun., Seattle). Once tipo: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Mendes, Al Amin; Boudiaf, Madibo, Fathi; Afif, Almoez Ali, Edmílson Júnior.

Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Mendes, Al Amin; Boudiaf, Madibo, Fathi; Afif, Almoez Ali, Edmílson Júnior. Clasificación: A través de la eliminatoria asiática (AFC).

A través de la eliminatoria asiática (AFC). Participaciones en el Mundial: 2 (2022, 2026).

2 (2022, 2026). Mejor posición en el Mundial: Primera fase.

Tras la decepcionante participación en el Mundial de 2022, del que era anfitrión —se convirtió en la primera selección organizadora de la historia que no sumó un solo punto en la fase de grupos—, Qatar llega a la cita de 2026 por méritos propios tras superar las eliminatorias de la Confederación Asiática (AFC) y reforzada por los títulos en la Copa Asiática de 2019 y 2023.

La preparación del equipo se ha visto, sin embargo, seriamente afectada por la inestabilidad en Oriente Próximo, que provocó la cancelación de encuentros clave ante potencias como Argentina y Serbia.

Bajo la dirección de Julen Lopetegui —con experiencia en el Real Madrid, el Sevilla y la selección española—, Qatar ha apostado por un bloque experimentado y continuista, compuesto casi en su totalidad por jugadores de la liga local. Akram Afif es su estrella y el único futbolista verdaderamente diferencial del plantel. Junto a él, el goleador histórico Almoez Ali y el capitán Hassan Al-Haydos.

Con Canadá, Bosnia y Suiza como rivales de grupo, las opciones cataríes pasan en buena medida por el rendimiento de Afif, que se presenta en el mejor escaparate de su carrera.

Qatar llega al Mundial de 2026 con un objetivo realista: pasar como uno de los mejores terceros y alcanzar por primera vez la fase de eliminatorias.

La estrella

A sus 29 años, el extremo izquierdo del Al-Sadd se ha consolidado como la gran figura del fútbol catarí contemporáneo y el principal argumento individual de un equipo que busca mejorar su imagen tras su discreta actuación como anfitrión en 2022.

Afif reúne en su figura talento, experiencia y liderazgo. Formado parcialmente en Europa —jugó en Bélgica y España—, regresó pronto al campeonato local, donde se convirtió en el futbolista más determinante de la liga de Qatar. En la selección es el principal foco creativo, el encargado de asumir responsabilidades ofensivas y el jugador alrededor del cual se estructura el juego de ataque.

Fue decisivo en los títulos conquistados por Qatar en la Copa Asiática y reconocido por ello como mejor jugador del torneo. Esa continuidad competitiva le ha permitido convertirse en uno de los futbolistas con más partidos y goles en la historia de la selección, además de un referente indiscutible dentro del vestuario.

Desde el punto de vista táctico, Afif actúa preferentemente como extremo izquierdo, aunque su movilidad le permite caer a zonas interiores o actuar como segundo delantero. Destaca por su cambio de ritmo, su calidad en el uno contra uno y su capacidad para decidir partidos mediante acciones aisladas, una virtud clave en una selección que prioriza el orden colectivo por encima del talento individual.

Fortalezas y debilidades

Qatar se apoya en la experiencia de sus internacionales más veteranos —los mismos que jugaron el Mundial 2022— y en la cohesión que da jugar juntos en la misma liga semana a semana. La gran fortaleza del conjunto catarí es su continuidad competitiva y el conocimiento mutuo entre sus futbolistas.

La debilidad es evidente: la calidad del plantel está claramente por debajo de Suiza, Canadá y Bosnia, y no hay jugadores que compitan en las grandes ligas europeas de forma regular. Todo lo que produce el equipo pasa por Akram Afif.

¿Hasta dónde llegará?

Ganar un partido sería ya superar lo de 2022. En el Grupo B, el duelo ante Bosnia es la oportunidad más real. Si Lopetegui consigue organizar bien al equipo y Afif y Ali tienen un buen día, no está descartado. Aspirar a octavos requeriría sorpresas que hoy mismo el propio equipo no esperaría.