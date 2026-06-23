Un hechicero ghanés amenaza a Harry Kane: "Sé qué debo hacer para detenerlo"

Inglaterra y Ghana se enfrentan en el segundo duelo del grupo L del Mundial de 2026. La selección inglesa quiere certificar el pase a los dieciseisavos después de vencer en la primera jornada ante Croacia, pero no lo tendrá sencillo. Y es que además de enfrentarse a una selección rocosa, Harry Kane, delantero estrella de los Three Lions, podría disputar el encuentro bajo los efectos de la brujería.

Bajo el nombre de Nana Kwaku Bonsam o "Diablo del Miércoles" en español, este aficionado africano ha realizado una maldición al delantero inglés, pichichi del combinado de Tuchel. Unos poderes que podrían frenar las aspiraciones de la actual líder del grupo y, en concreto, la racha goleadora del atacante del Bayern Múnich.

El hechicero ha concedido una entrevista al medio británico Daily Star asegurando que ya ha utilizado sus poderes para actuar sobre Harry Kane. Aunque suena extraño, este hechicero es famoso en su país tanto por sus rituales como por sus predicciones en el ámbito deportivo.

Ghana y el hechicero quieren tumbar a Inglaterra

A pesar de ser un simple encuentro de la fase de grupos, ambas selecciones se juegan mucho. Son tres puntos que podrían definir el futuro de los dos equipos, puesto que la posición final cambia por completo el enfrentamiento en la siguiente fase. Después de que ambas selecciones ganaran su partido en la primera jornada, africanos y europeos se medirán con el liderato en solitario en juego.

Es por ello que Bonsam quiere detener la pieza clave de Inglaterra. Máximo goleador de la selección y uno de los organizadores del equipo, Kane es la mayor amenaza para Ghana. Según el hechicero, la maldición ya ha comenzado: "Estoy trabajando sobre Harry Kane. Ya he demostrado en el pasado de lo que soy capaz, así que sé perfectamente qué debo hacer para detenerlo. Soy muy conocido por mis predicciones. No le deseo una lesión grave; solo lo suficiente para que no pueda rendir bien contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana".

¿Cómo se produce la maldición?

Tal y como detalla, el ritual se realiza a través de un "polvo especial" de sus dioses fabricado con diferentes especies de hojas y con líquidos para hacer una pócima que ha colocado al lado de una fotografía del futbolista.

Sin embargo, ha adelantado que su magia no tiene intención de que Kane sufra una lesión grave: "No le deseo lesiones así. Bastará con que se aleje de mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana", confesaba en declaraciones recogidas en el Daily Star.

Una historia que se repite

Aunque la historia es peculiar, no es la primera vez que Bonsam ejerce sus poderes contra un jugador de fútbol. Según confirmó, la lesión de Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Brasil de 2014 fue obra suya. El luso arrastró molestias físicas fruto de sus hechizos. Sin embargo, Ronaldo terminó disputando el torneo con normalidad.