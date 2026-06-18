Mundial 2026

Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Colombia aprovecha el tropiezo de Portugal y se coloca primera de grupo

La selección cafetera se coloca primera del grupo K después de vencer por 3-1 a Uzbekistán. Por su parte Ghana se impuso a Panamá con un gol en el último minuto de Caleb Yirenkyi. Este jueves comienza la segunda jornada de la competición.

República Checa: vuelve al Mundial 20 años después entre penaltis y escándalos

Sudáfrica vuelve al Mundial con la ambición de pasar por primera vez una fase de grupos

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Madrid |

Jaminton Campaz (c) de Colombia celebra un gol este miércoles, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia
Jaminton Campaz (c) de Colombia celebra un gol este miércoles, en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia | Agencia EFE

La primera ronda de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin con las victorias de Ghana y Colombia en los últimos encuentros de la jornada inaugural. Los africanos se impusieron a Panamá (1-0) gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, en un partido muy igualado que parecía destinado al empate.

Por su parte, Colombia debutó con triunfo ante Uzbekistán (3-1) en un encuentro en el que Daniel Muñoz abrió el marcador, Abbosbek Fayzullayev igualó para los asiáticos y Luis Díaz y Jaminton Campaz terminaron certificando la victoria cafetera. Con estos resultados se completa la primera jornada de la Copa del Mundo, en la que selecciones como Argentina, Francia, Noruega, México o Suecia ya han mostrado sus credenciales de cara a la lucha por el título.

Comienza por tanto la segunda jornada de la fase de grupos de este Mundial de 2026 con dos grandes partidos. República Checa y Sudáfrica (18:00 horas) se medirán en un partido que se presenta clave, puesto que ambos equipos poseen cero puntos tras caer derrotadas en la primera jornada.

Por su parte, Suiza y Bosnia (21:00 horas) afrontan el encuentro con la ambición de sellar prácticamente el pase. El grupo B tiene a sus cuatro selecciones empatadas a puntos, por lo que el duelo europeo podría definir el futuro de ambas selecciones en esta Copa del Mundo.

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Aguirre asegura que México debe corregir errores del debut para vencer a Corea

El seleccionador de México, Javier el 'Vasco' Aguirre, aseguró este miércoles que el Tri necesita corregir los errores de su debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica si quiere ganarle a Corea del Sur el jueves en el inicio de la segunda fecha del torneo.

En conferencia de prensa, Aguirre calificó de lógico que los jugadores debutantes en la Copa del Mundo estuvieran nerviosos y por momentos desconcentrados en el encuentro inaugural, en el que vencieron por 2-0 a los sudafricanos.

"Es normal en los que están en un Mundial en casa. Lo que he hecho es hablar con ellos, felicitarlos y decirles que ya empezó el Mundial, que ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, no pueda dar un pase en tres o cuatro metros como sucedió ese día", explicó.

México se medirá en la madrugada de este viernes (03:00) a Corea en un partido entre los dos líderes del Grupo A del Mundial.

Suiza y Bosnia buscan dar un paso casi definitivo

El otro gran encuentro de la jornada enfrentará a Suiza y Bosnia (21:00 horas) en un Grupo B, que comparten con Canadá y Qatar y arrancó con máxima igualdad. Las cuatro selecciones están empatadas a puntos tras la primera jornada, por lo que una victoria permitiría a cualquiera de los dos conjuntos quedar muy cerca de sellar su clasificación para la siguiente ronda. Con tanto en juego, el duelo europeo se presenta como uno de los más atractivos de este inicio de la segunda fecha del Mundial.

República Checa y Sudáfrica inauguran la segunda jornada del Mundial

La segunda jornada del Mundial 2026 arranca con un duelo de máxima necesidad entre República Checa y Sudáfrica (18:00). Ambas selecciones comenzaron el torneo con derrota y afrontan el encuentro conscientes de que una nueva caída podría dejar muy comprometidas sus opciones de alcanzar los dieciseisavos de final.

Los checos buscarán reponerse del revés sufrido ante Corea del Sur, mientras que los Bafana Bafana intentarán sumar sus primeros puntos tras caer en el partido inaugural frente a México.

Colombia aprovecha el tropiezo de Portugal y se coloca primera de grupo

Colombia debutó con una convincente victoria por 3-1 frente a Uzbekistán en el Grupo K. Los cafeteros se adelantaron por medio de Daniel Muñoz antes del descanso, pero los uzbekos reaccionaron en la segunda mitad con un tanto de Abbosbek Fayzullayev. La igualdad duró poco, ya que Luis Díaz devolvió la ventaja a los sudamericanos y Jaminton Campaz sentenció en el tiempo añadido para asegurar los tres puntos.

De esta manera la selección cafetera se coloca como primera del grupo K después del empate a 1 entre Portugal y el Congo.

Ghana se impone ante Panamá con un gol de Yirenkyi en el último minuto

Ghana comenzó el Mundial 2026 con una sufrida victoria ante Panamá (1-0) gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95. Los panameños llevaron la iniciativa durante buena parte del encuentro y dispusieron de las ocasiones más claras en la primera mitad, pero se encontraron con una sólida actuación de la defensa africana. Cuando todo apuntaba al empate, un rápido contragolpe culminado por Yirenkyi dio a las Estrellas Negras tres puntos de oro en el Grupo L.

Suiza y Bosnia se enfrentan en busca de la primera victoria

Las dos selecciones europeas buscarán su primera victoria en el Mundial después de empatar sus respectivos partidos en la primera jornada. El grupo B se encuentra con los cuatros combinados empatados a un punto, por lo que el partido tiene especial trascendencia.

República Checa y Sudáfrica se juegan medio pase a los dieciseisavos

A partir de las 18:00 horas, echará el balón a rodar en el Mercedes Benz Stadium, donde se enfrentaran República Checa y Sudáfrica. Ambas selecciones, empatadas a puntos en el Grupo A, quieren la clasificación a la siguiente ronda, y parte de esa clasificación pasa por ganar.

Tras sus respectivas derrotas en la jornada 1, ambos combinados dependen de este partido.

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