Última hora del Mundial de Fútbol 2026: Colombia aprovecha el tropiezo de Portugal y se coloca primera de grupo

La primera ronda de la fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin con las victorias de Ghana y Colombia en los últimos encuentros de la jornada inaugural. Los africanos se impusieron a Panamá (1-0) gracias a un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, en un partido muy igualado que parecía destinado al empate.

Por su parte, Colombia debutó con triunfo ante Uzbekistán (3-1) en un encuentro en el que Daniel Muñoz abrió el marcador, Abbosbek Fayzullayev igualó para los asiáticos y Luis Díaz y Jaminton Campaz terminaron certificando la victoria cafetera. Con estos resultados se completa la primera jornada de la Copa del Mundo, en la que selecciones como Argentina, Francia, Noruega, México o Suecia ya han mostrado sus credenciales de cara a la lucha por el título.

Comienza por tanto la segunda jornada de la fase de grupos de este Mundial de 2026 con dos grandes partidos. República Checa y Sudáfrica (18:00 horas) se medirán en un partido que se presenta clave, puesto que ambos equipos poseen cero puntos tras caer derrotadas en la primera jornada.

Por su parte, Suiza y Bosnia (21:00 horas) afrontan el encuentro con la ambición de sellar prácticamente el pase. El grupo B tiene a sus cuatro selecciones empatadas a puntos, por lo que el duelo europeo podría definir el futuro de ambas selecciones en esta Copa del Mundo.