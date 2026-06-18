La demoledora crítica de Thierry Henry a Cristiano tras el tropiezo de Portugal: "El equipo tiene que marcar, no tú"

Portugal comenzó el Mundial 2026 como una de las favoritas a levantar el trofeo, con un líder nato como Cristiano Ronaldo al frente de una generación dorada de futbolistas. Sin embargo, valieron 90 minutos para poner los pies en la tierra y apreciar que no es oro todo lo que reluce. A pesar de mantener un 75% de posesión, no superaron a RD Congo en ninguna otra estadística de cara a puerta. Ni en remates, ni en grandes ocasiones y, lo más importante, tampoco en goles.

Un flojo empate a uno deja a la selección entrenada por Roberto Martínez entre la espada y la pared, obligada a conseguir los seis puntos restantes si no quiere complicarse el pase a dieciseisavos. Y todas las críticas van a su máximo estandarte, que, ante un rival relativamente asequible, no consiguió siquiera rematar a portería, firmando una actuación más que discreta.

El delantero del Al-Nassr comienza su sexto mundial, al alcance de muy pocos, como Leo Messi, algo que hay que valorar. Pero la afición sabe que puede dar más de lo que dio en este primer encuentro.

CR7, en el punto de mira

Nadie duda de su calidad, de su esfuerzo y de su valía. Todos los aficionados portugueses le admiran y todos llevan su camiseta. Pero hay algo en lo que la gran mayoría de seguidores lusos están de acuerdo, y es que Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, no puede convertirse en un impedimento para el resto del equipo.

El encargado de poner sobre la mesa las críticas y las dudas fue Thierry Henry. El exdelantero francés, campeón del mundo en 1998 y ahora analista televisivo, no escondió su decepción con el partido del portugués que, a su juicio, está perjudicando al equipo de Roberto Martínez.

"Lo importante es que marque el equipo, no que marques tú", resumió Henry durante su análisis posterior al encuentro. Las palabras de Henry han alimentado un debate que acompaña a Cristiano desde hace tiempo: hasta qué punto el máximo goleador de la historia del fútbol internacional sigue siendo el eje sobre el que debe girar el juego de Portugal.

Mientras algunos consideran que su obsesión competitiva continúa siendo una ventaja diferencial, otros creen que la selección necesita un reparto mayor de responsabilidades ofensivas para explotar el talento de futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva o João Neves.

A sus 41 años, Ronaldo sigue haciendo historia al disputar seis Mundiales, como Messi y el mexicano Ochoa, pero su debut en esta edición está dejando más preguntas que respuestas.