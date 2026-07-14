Última hora del Mundial 2026: España se juega el pase a la gran final ante Francia
La selección española de fútbol afronta las semifinales ante la temible Francia mientras Inglaterra y Argentina también viven las horas previas a la otra semifinal.
Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Borja Iglesias, sobre la polémica columna de Mariano Rajoy: "Entiendo la multiculturalidad de Francia como una riqueza"
Alsina critica el comentario "cateto" de Rajoy sobre la selección francesa: "La ha liado precisamente por ser expresidente"
Rubén Amón se pronuncia sobre Mariano Rajoy y el lío diplomático armado con Francia: "¿Se puede ser más irresponsable y racista?"
En directo Actualizado a las
Iván Barton, árbitro del Francia-España
El salvadoreño dirigirá la semifinal en la que juega la Selección, junto con su compatriota David Morán como asistente y el argentino Antonio Pupiro como segundo asistente. Los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi serán cuarto y reserva asistente, respectivamente.
Campeones en las semifinales
La FIFA recuerda cómo todos los semifinalistas han ganado previamente la Copa del Mundo. Argentina, en tres ocasiones (1978, 1986 y 2022); Francia (1998 y 2018); España (2010) e Inglaterra (1966).
Los árbitros de la semifinal entre Inglaterra y Argentina
La FIFA ya ha dado a conocer a los colegiados que dirigirán el partido de semifinales entre Inglaterra y Argentina. Ismail Elfath, árbitro del debut mundialista, será el principal; los estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins serán los asistentes; y los italianos Maurizio Mariani y Daniele Bindoni, cuarto y reserva asistente, respectivamente.
Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy
El jugador español reacciona de esta manera a la enorme polémica generada por la columna del expresidente de Gobierno que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia.
Lamine Yamal contesta al polémico artículo de Rajoy: "El fútbol si sirve para algo es para integrar"
Vive el Francia-España en Radioestadio y en ondacero.es
España vive uno de los días más importantes en esta edición del Mundial 2026. La semifinal ante Francia, una final anticipada, uno de los enfrentamientos entre dos de las selecciones más potentes de la cita mundialista. Puedes vivir la gran semifinal a partir de las 19:30h en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo con la mejor previa y la última hora de la Selección. También en nuestro minuto a minuto en ondacero.es, donde te contamos todas las noticias sobre la Copa del Mundo.