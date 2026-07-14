Última hora del Mundial 2026: España se juega el pase a la gran final ante Francia

Vive el Francia-España en Radioestadio y en ondacero.es

España vive uno de los días más importantes en esta edición del Mundial 2026. La semifinal ante Francia, una final anticipada, uno de los enfrentamientos entre dos de las selecciones más potentes de la cita mundialista. Puedes vivir la gran semifinal a partir de las 19:30h en Radioestadio, con Edu García y todo el equipo con la mejor previa y la última hora de la Selección. También en nuestro minuto a minuto en ondacero.es, donde te contamos todas las noticias sobre la Copa del Mundo.