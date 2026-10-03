"¡Máquina total, máquina goleadora!": la narración de Alfredo Martínez de la victoria de España sobre República Checa (3-1)

La Selección Española ha ganado a República Checa por 3-1 gracias a los goles de Lamine Yamal, de Rodri y de Mikel Merino en el tercer partido de la Nations League y ha consolidado el liderato del grupo, gracias al pleno de victorias que ha logrado, tras superar a Inglaterra y a Croacia previamente.

Luis de la Fuente revolucionó el once inicial con hasta nueve cambios y solo repitieron Lamine Yamal y Álex Baena con respecto al partido contra Croacia. Roberto, como delantero, y Fresneda como lateral derecho han debutado, mientras que Pedri, Rodri, Dani Olmo y Laporte han regresado al once inicial. Además, en portería ha estado David Raya.

Como viene siendo costumbre en los últimos partidos, Lamine Yamal ha inaugurado el marcador nada más comenzar el partido, en el minuto cinco con un auténtico golazo. El delantero azulgrana ha reafirmado su candidatura al Balón de Oro con un zurdazo por toda la escuadra, imparable para la estirada de Kinsky.

Pudo ampliar España la ventaja en el marcador en la jugada siguiente, pero Dani Olmo se resbaló en el momento más inoportuno. Tampoco aprovechó el pase atrás Fresneda, que se dejó el balón en plena carrera.

Con el paso de los minutos, España fue dominando poco a poco el partido y el partido se jugaba en tres cuartos, con los de Luis de la Fuente volcados sobre el área checa. La más clara la tuvo Dani Olmo, que estaba libre de marca, tras una jugada colectiva al primer toque de España, pero su disparo salió centrado.

Pasada la media hora, llegó el segundo de España. Rodri cogió el balón y se internó en el área. Buscó un pase para Roberto, pero la defensa lo desvió y le cayó al centrocampista del Barça, que entraba en carrera libre de marca y solo tuvo que rematar a placer.

Antes del descanso, Lamine Yamal pudo marcar su doblete particular, mientras que Baena también tuvo una oportunidad clara. Al volver de vestuarios, el ritmo del partido decayó y Luis de la Fuente empezó a mover el banquillo, dando entrada a Fermín, Merino o Zubimendi.

La relajación a España le salió cara. La única ocasión de República Checa del partido. Llegaron muy fáciles los jugadores checos, que encontraron libre a Slama, que se sacó un zurdazo cruzado raso imparable para David Raya.

Las cosas pudieron ponerse peor tras el gol anulado a Sadilek. Los checos botaron una falta desde la frontal y a David Raya se le escapó el balón. El checo aprovechó para rematar, pero el colegiado señaló falta de Krejci sobre Le Normand.

Tan solo cinco minutos después, Krejci vio la segunda amarilla y España aprovechó la superioridad numérica para sentenciar el partido. La selección armó una contra perfecta, con Roberto filtrando un pase para Víctor Muñoz, que no pudo rematar bien, pero el rechace le cayó a Mikel Merino, siempre presente, que solo tuvo que empujar el cuero.