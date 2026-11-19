Madrugo para hablarte de Juan Mata, uno de los últimos bastiones de la generación de futbolistas campeones del mundo en 2010 que anuncia su retirada del fútbol. En realidad, era el único en activo, porque Sergio Ramos, Albiol y Javi Martínez no lo han hecho público, pero llevan ya mucho tiempo sin jugar.

Mata llamó siempre la atención por ser un jugador atípico, una maravilla en el césped y muy inquieto fuera de él.

Ahora es más habitual ver a internacionales matriculados en distintas facultades, pero en su momento, Mata fue uno de los pioneros. Se licenció en INEF por la Universidad Politécnica de Madrid y además estudió Marketing. Se graduó en la Universidad de Harvard completando sus estudios en Negocios de Entretenimiento, Medios y Deportes. En distintas entrevistas nos contó que leía a Neruda o a Murakami en las horas muertas de las concentraciones previas a los partidos.

Impulsó el proyecto Common Goal, una organización solidaria a través de la cuál futbolistas, clubes o marcas destinan el 1% de sus ingresos a proyectos solidarios. Es una persona sencilla, cercana, afable, humilde y un jugador admirado, que pasó por la cantera del Real Madrid desde Oviedo, y que después estuvo en el Valencia, el Chelsea o el Manchester United. Y que con la selección ganó el Mundial o la Europa de 2012, marcando en una inolvidable final con Italia.

Mata deja el fútbol, pero se ha preparado para hacer lo que quiera. Es el mejor ejemplo que pueden tener los que aspiren a llegar a la élite. Es normal. Una persona normal. Y eso en el fútbol es una virtud.