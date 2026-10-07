Edu Pidal: "En estos tiempos de crispación y división, nuestra selección vuelve a ser el mejor pegamento"

Madrugo para contarte que seguimos siendo los mejores. La selección española de futbol, digo. Y que alargamos la racha de imbatibilidad después de ganar anoche en Croacia.

Yo sé que estos días estarás ocupadísimo, desde que se anunció la convocatoria de elecciones, y entiendo que no te queda mucho tiempo de ocio al final de cada día, porque ponerte el fútbol, que sé que te gusta mucho, sería robarle horas al sueño. Pero no te preocupes, que para eso me pongo el despertador, para contarte lo que no pudiste ver. Una España desatada que no cede partidos ni en las condiciones más adversas.

Split es un templo para su selección, el estadio apretó porque Croacia venía de caer goleada ante Inglaterra y, para colmo, empezamos perdiendo en una primera parte bastante floja. Pero España se levantó a lomos de Mikel Merino, que parece un meritorio, pero tiene estatus de estrella, porque decide partidos con goles fundamentales, ayer y en el Mundial de Estados Unidos.

La selección es una familia en la que nadie se distrae del objetivo común, aunque sean inconformistas y pidan más minutos, como Merino, porque la competitividad la llevan en la sangre, pero sin pisar charcos.

La figura de Lamine cada vez se eleva más hacia el cielo de los elegidos y se nota en pequeños detalles, como el de haber sido titular en los cuatro partidos que han jugado estas semanas. El único de los convocados.

A España ni siquiera le pesa la racha imbatibilidad y el estrés de seguir sumando partidos invicta: 39, 40, 41, 42… En estos tiempos de crispación y división, España, nuestra selección, vuelve a ser el mejor el pegamento.