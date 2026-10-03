El Barça - Real Madrid femenino se jugará finalmente a las 19:00 horas debido al temporal de lluvias en Cataluña

El Barcelona ha confirmado que el partido de la sexta jornada de la Liga F Moeve ante el Real Madrid, previsto inicialmente para este domingo a las 17:00 horas en el Spotify Camp Nou, se disputará finalmente a las 19:00 horas, según ha informado la entidad azulgrana en un comunicado.

El cambio de horario se debe a la previsión de lluvias intensas y al riesgo de inundaciones en el litoral catalán, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y operativas del estadio, así como facilitar los desplazamientos y el acceso de los asistentes al recinto.

Alerta roja en Cataluña hasta las 14:00 horas del domingo

El nuevo horario ha sido acordado entre todas las partes implicadas, atendiendo a las previsiones meteorológicas y a las necesidades organizativas del encuentro. El club blaugrana también ha indicado que pueden acudir al estadio con paraguas pequeños y plegables. Por el contrario, los paraguas largos y rígidos no están permitidos debido a las normas de seguridad vigentes.

Cataluña está en alerta roja por lluvias extremas y riesgo de inundaciones. Protección Civil ha activado un aviso hasta las 14:00 horas del domingo y lo peor se espera para la noche del sábado y la madrugada del sábado al domingo. Se calcula que 40.000 personas han comprado entradas para el partido.

El Barça ganó los dos clásicos de la temporada pasada

Los dos clásicos de la temporada pasada se saldaron con victoria para el equipo blaugrana. El primero, disputado en noviembre en Montjuïc ante más de 36.000 espectadores, se lo llevó el Barça por una goleada (4-0). Ewa Pajor marcó un doblete en la primera mitad y después, Aitana Bonmatí y Sydney Schertenleib cerraron la goleada.

Ya en el partido de vuelta, disputado en Valdebebas en marzo, ratificó su dominio con otro triunfo claro en el feudo madridista. Ona Batlle adelantó a las azulgranas en el minuto 17, Alexia Putellas puso el 0-2 al inicio de la segunda mitad y un autogol de Maëlle Lakrar sentenció el 0-3 final.