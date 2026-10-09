Andrés Iniesta: "Me gusta mucho el Barça, el reto es mantener el nivel alto durante toda la temporada"

El fútbol español está viviendo desde hace unos años una de las épocas más doradas de su historia. Desde la llegada de Luis de la Fuente al banquillo en diciembre de 2022, España suma una Nations League, una Eurocopa y un Mundial.

Es el segundo gran ciclo ganador de la historia de la selección que llega 14 años después de que una histórica generación ganara dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012. En esa generación jugó un papel fundamental Andrés Iniesta, héroe nacional tras su gol a Holanda en la final de Sudáfrica 2010 y considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de este país.

Este jueves, Iniesta ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche, donde ha hablado de sus inicios en los banquillos. Actualmente se encuentra dirigiendo al Gulf United, en la Segunda División de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, y terminando su formación como entrenador para poder dar el salto a Europa.

"Me encanta lo que he empezado, pero no tengo una meta marcada en años (…) Quiero evolucionar, mejorar y el tiempo dirá...", explica un Iniesta que prefiere no visualizarse volviendo al club de su vida, el FC Barcelona.

"Mi vida como futbolista en el Barça ha copado todo lo que podría soñar, si algún día vuelvo de entrenador será otra etapa, pero lo que he vivido como futbolista no será nunca equiparable a lo que pueda vivir si tengo que vivir otra situación", explica.

Sí que habla de cómo ve actualmente al equipo de Hansi Flick, que ha empezado la temporada de manera brillante. "Me gusta mucho el Barça, no solo en este inicio, sino la progresión que está teniendo. El reto es mantener ese nivel alto durante toda la temporada", dice el manchego que también se deshace en elogios hacia Pedri.

"Es bonito que un jugador del nivel de Pedri haya dicho que se ha fijado mucho en mí y que soy su referente. Es joven, por tiempo podría entrenarle. Sería un placer", dice sobre el canario.