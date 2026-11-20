Madrugo para contarte que ayer no hablaron de deporte en el debate entre Sánchez y Feijóo. Tampoco esperaba que lo hicieran, suficientes temas tenían encima de la mesa y el deporte, ya sabes, es lo más importante de las cosas menos importantes.

Pero el próximo presidente, sea quien sea, recibirá en la Moncloa a decenas de campeones. Por fijarnos, solo en este fin de semana Carlos Alcaraz puede ganar por primera vez las finales de la ATP, lo que siempre conocimos como el torneo de maestros. Y la próxima semana arranca la Copa Davis en Bolonia y España es favorita, con Alcaraz y Jódar, para llevarse la ‘ensaladera’.

El domingo, Marc Márquez puede ser campeón del mundo de MotoGP, lo tiene prácticamente hecho. Será en el Gran Premio de Portugal, con miles de aficionados españoles en las gradas.

Somos campeones del mundo en fútbol, con la selección masculina, y nuestro país organizará el próximo campeonato del mundo, en 2030, a pesar de que ahora se discuta la sede de la final. Somos campeones de Europa. Campeonas del mundo también en categoría femenina, con Alexia Putellas designada hace unas semanas como mejor jugadora del mundo con el Balón de Oro.

Y el otro día, en Radioestadio Noche, el presidente del COE, Alejandro Blanco, me dijo que Madrid organizará unos Juegos en esta primera mitad del siglo XXI, porque en el COI nos lo deben y lo saben.

Desde luego, si conociera a algún ministrable le recomendaría la Secretaría de Estado para el Deporte, que siempre se lleva la foto más agradecida. En fin, Rafa. Que ayer no se habló de deporte, no se habla de fútbol en un debate electoral desde que, en 2011, dos futboleros, ya sin micrófonos, abandonaron el plató hablando de Mourinho. Eran Rajoy y Rubalcaba.