Soledad Rodríguez Zubieta, curadora musical: "La música que elegimos para un espacio habla de la marca"

Elegir una buena banda sonora es una responsabilidad que no recae en cualquiera. Hay profesionales encargados de dar vida a proyectos, a peticiones de las grandes marcas. No hay nada al azar.

A las personas que se encargan de conseguir este clima, de crear una identidad sonora se les conoce como decoradores o curadores musicales. Soledad Rodríguez Zubieta, es una de ellas.

Su idilio con la música viene de lejos, desde que era una adolescente y escuchaba a Jeff Buckley o a Miles Davis.

Soledad estudió Psicología, hizo un posgrado en gestión cultural y en 2009 creó su propio proyecto, SRZ, desde entonces ha recorrido el mundo ambientando lugares como el Four Seasons, el hotel Pulitzer en París o el Iberostar.

Quizás hayamos entrado en restaurantes, heladerías, aquí, en España, que llevan su sello musical detrás. Un trabajo que ha compaginado con la radio, su otra gran pasión, en la que ha trabajado durante veinte años.