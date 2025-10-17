ESTO ES LO MÍO

Los entrenadores lingüísticos que hablan 26 idiomas: "No somos genios, es el fruto de mucho trabajo"

Michael y Matthew Youlden son licenciados en Lenguas Modernas y Traducción e Interpretación. Los dos hermanos originarios de Manchester llevan cinco años viviendo en España y hoy nos cuentan su profesión, ser entrenadores lingüísticos.

Alejandra Carril

Madrid |

En el mundo hay cerca de 7.000 idiomas. La mayoría tienen una serie de conexiones entre sí que facilitan su aprendizaje. Así al menos lo afirman Matthew y Michael Youlden, dos hermanos que hablan 26 idiomas y se dedican a ser entrenadores lingüísticos.

Ambos defienden que, igual que hay entrenadores personales para hacer ejercicio, puede haber esa misma figura con los idiomas.

Su pasión por estudiar diferentes lenguas empezó cuando solo tenían ocho años. Un viaje familiar a Lanzarote les hizo empezar a hablar español y desde entonces podríamos escucharlos en francés, alemán, danés, italiano, catalán, griego, euskera, irlandés, portugués, turco… hasta en lengua romance.

Actualmente, viven en España, Matthew en el País Vasco y Michael en Gran Canaria, y trabajan enseñando a otras personas. "Esto es nuestro sueño, nuestro reto es poder saberlos todos. Lo importante es saber cómo integrar estos idiomas en el día a día e identificarte con las lenguas que has aprendido", señala Matthew.

Sobre lo curioso que es su caso, Michael lo tiene claro, "si dos chicos normales de Manchester podemos hablar 26 idiomas, no es que seamos genios, es el fruto de mucho trabajo".

